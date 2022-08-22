Про підробку кураторам колекції університету повідомив історик штату Джорджія Нік Уайлдінг. Він засумнівався в автентичності рукопису під час роботи над біографією Галілея і почав розслідування, яке привело його до відомого фальсифікатора 20-го століття.
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Що відомо
Сторінка рукопису нібито є чернеткою листа від 24 серпня 1609 року, який Галілей написав венеціанському дожу, описуючи свої спостереження за допомогою телескопа, який він сконструював. Сам лист зберігається в Державному архіві у Венеції.
Коли Нік Уайлдінг узявся за вивчення рукопису, йому здалися дивними форми деяких літер і навіть вибір слів. Крім того, чорнило на верхній і нижній половинах є дуже схожими, попри те, що ці розділи нібито були написані з інтервалом у місяці. Тоді історик надіслав електронного листа до бібліотеки з проханням надати інформацію про походження документа, а також зображення його водяного знака. Таким чином вдалося прослідкувати передачу документа з рук у руки аж до його ймовірного творця.
- Бібліотека Мічиганського університету придбала рукопис у 1938 році як спадок від детройтського бізнесмена Трейсі МакГрегор.
- МакГрегор купив рукопис за 4 роки до того на аукціоні у багатого колекціонера Родеріка Террі.
- Згідно з аукціонним каталогом, рукопис був засвідчений архієпископом Пізи на ім'я кардинал П'єтро Маффі. Кардинал мав у своїй колекції ще два документи, нібито підписані Галілеєм, і використав їх для порівняння.
- Нік Уайлдінг виявив, що в італійських архівах немає жодного запису про рукопис Мічигану.
- Крім того, Маффі придбав два документи, які він використовував для порівняння, у відомого фальшивомонетника початку 20-го століття Тобіа Нікотри. Це й поставило під сумнів висновки кардинала.
- Загалом немає жодних слідів цього документа до 1930 року.
Хто такий Тобіа Нікотра
Тобіа Нікотра був реальною людиною. Тогочасні газети описували його як "найрозумнішого фальсифікатора в історії". Свої підробки він почав продавати ще у 1920 році, щоб утримувати численних коханок та дружину. Припускають, що на його рахунку 500-600 підробок листів та рукописів приписуваних таким видатним особам, як Джордж Вашингтон, Христофор Колумб, маркіз де Лафайєт, Мартін Лютер, Леонардо да Вінчі, Моцарт, Глюк і Гендель та іншим.
9 листопада 1934 року Нікотра був засуджений до двох років ув'язнення, а потім зник із поля зору. Однак його підробки досі циркулюють у колекціях по всьому світу.
Власне розслідування
Мічиганська лабораторія почала досліджувати документ після повідомлень Ніка Уайлдінга і погодилась із висновками.
Підробку видав водяний знак. Річ у тім, що у період паперової преси виробники паперу часто використовували характерні водяні знаки для ідентифікації свого паперу. Водяний знак на "рукописі Галілея" – коло з трилистою конюшиною та монограмою "AS/BMO" – посилається першою частиною на виробника паперу, та другою на італійське місто Бергамо як місце виробництва. Однак проблема в тому, що цей папір не вироблявся до 1770 року.
Таким чином Галілей не міг написати свій чорновик на папері, який з'явиться на ринку лише через 161 рік.