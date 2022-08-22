Про підробку кураторам колекції університету повідомив історик штату Джорджія Нік Уайлдінг. Він засумнівався в автентичності рукопису під час роботи над біографією Галілея і почав розслідування, яке привело його до відомого фальсифікатора 20-го століття.

Цікаво Комп'ютерні симуляції передбачили масовий голод у випадку ядерної війни: деталі

Що відомо

Сторінка рукопису нібито є чернеткою листа від 24 серпня 1609 року, який Галілей написав венеціанському дожу, описуючи свої спостереження за допомогою телескопа, який він сконструював. Сам лист зберігається в Державному архіві у Венеції.

Відомо, що свого часу Галілей досліджував Юпітер, виявивши поряд із ним "маленькі зірки". Він очікував, що з часом планета змінить своє положення, а "зірки" залишаться на місці. Однак вони рухалися синхронно, лише трохи змінюючи положення відносно одне одного. Тоді вчений дійшов висновку, що спостерігає за чотирма супутниками, які оберталися навколо планети.

Коли Нік Уайлдінг узявся за вивчення рукопису, йому здалися дивними форми деяких літер і навіть вибір слів. Крім того, чорнило на верхній і нижній половинах є дуже схожими, попри те, що ці розділи нібито були написані з інтервалом у місяці. Тоді історик надіслав електронного листа до бібліотеки з проханням надати інформацію про походження документа, а також зображення його водяного знака. Таким чином вдалося прослідкувати передачу документа з рук у руки аж до його ймовірного творця.

Бібліотека Мічиганського університету придбала рукопис у 1938 році як спадок від детройтського бізнесмена Трейсі МакГрегор.

МакГрегор купив рукопис за 4 роки до того на аукціоні у багатого колекціонера Родеріка Террі.

Згідно з аукціонним каталогом, рукопис був засвідчений архієпископом Пізи на ім'я кардинал П'єтро Маффі. Кардинал мав у своїй колекції ще два документи, нібито підписані Галілеєм, і використав їх для порівняння.

Нік Уайлдінг виявив, що в італійських архівах немає жодного запису про рукопис Мічигану.

Крім того, Маффі придбав два документи, які він використовував для порівняння, у відомого фальшивомонетника початку 20-го століття Тобіа Нікотри . Це й поставило під сумнів висновки кардинала.

. Це й поставило під сумнів висновки кардинала. Загалом немає жодних слідів цього документа до 1930 року.

Хто такий Тобіа Нікотра

Тобіа Нікотра був реальною людиною. Тогочасні газети описували його як "найрозумнішого фальсифікатора в історії". Свої підробки він почав продавати ще у 1920 році, щоб утримувати численних коханок та дружину. Припускають, що на його рахунку 500-600 підробок листів та рукописів приписуваних таким видатним особам, як Джордж Вашингтон, Христофор Колумб, маркіз де Лафайєт, Мартін Лютер, Леонардо да Вінчі, Моцарт, Глюк і Гендель та іншим.

9 листопада 1934 року Нікотра був засуджений до двох років ув'язнення, а потім зник із поля зору. Однак його підробки досі циркулюють у колекціях по всьому світу.

Власне розслідування

Мічиганська лабораторія почала досліджувати документ після повідомлень Ніка Уайлдінга і погодилась із висновками.

Підробку видав водяний знак. Річ у тім, що у період паперової преси виробники паперу часто використовували характерні водяні знаки для ідентифікації свого паперу. Водяний знак на "рукописі Галілея" – коло з трилистою конюшиною та монограмою "AS/BMO" – посилається першою частиною на виробника паперу, та другою на італійське місто Бергамо як місце виробництва. Однак проблема в тому, що цей папір не вироблявся до 1770 року.

Таким чином Галілей не міг написати свій чорновик на папері, який з'явиться на ринку лише через 161 рік.