Ціни на техніку у Росії можуть зрости ще на половину після легалізації паралельного імпорту

Після легалізації паралельного імпорту у Росії вартість комп'ютерної техніки та електроніки для кінцевого споживача може зрости на 20-50%.

Як повідомляють російські експерти, ввезенням за схемами паралельного імпорту займуться дистриб'ютори та компанії, які раніше працювали на сірому ринку техніки. Вони вже мають вихід на потрібні склади та продавців за кордоном.

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Раніше ці дистриб'ютори мали свої логістичні майданчики всередині країни, а тепер їм доведеться використовувати проміжні склади за кордоном. І лише з них перевозити товари невеликими партіями до Росії, причому часто приховуючи від виробника кінцеву точку доставки. Це збільшить витрати на бізнес і вимагатиме підвищення ціни на товари для кінцевого покупця.

Експерти вважають, що возитимуть товари через Казахстан, Китай, меншою мірою через Вірменію та Киргизію. Якщо говорити про годинники Apple, пристрої Samsung, приставки Xbox та іншу техніку, то вона, швидше за все, завозиться до Росії через Китай. Проте, якщо привозити з Китаю не споживчу техніку, а, наприклад, контролер Siemens, то за це можуть загрожувати санкції, тому завозити подібні товари доведеться таємно.

Нагадаємо, що нещодавно в Росії фактично узаконили сірий імпорт. Усе через санкції, які серйозно вдарили по країні.

Проблеми з технікою у Росії

Не так давно російські ж експерти зазначали, що запасів смартфонів, імпортної електроніки та побутової техніки у російських магазинах вистачить до літа. Найгірші справи з побутовою технікою – зокрема, вбудована зникла майже повністю.

Деякі категорії товарів буде вкрай важко замінити іншими брендами за короткий термін. Серед них преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони, розумні годинники та ігрові консолі. Російський Мінпромторг повідомляє, що в достатку є лише така техніка, як:

холодильники,

пральні машини,

російські смартфони,

електричні чайники,

телевізори,

мікрохвильові печі,

газові та електричні плити з духовками.

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Але ця інформація не точна, як і будь-яка інформація, яку продукують російські відомства.

Наразі Росії цілком реально загрожує серйозний дефіцит техніки. Країна наразі намагається розробити механізм паралельного імпорту з Туреччини, Казахстану та Узбекистану.