Ціни на пальне та відгуки про його наявність на онлайн-карті від ЛУН

Команда ЛУН Місто запустила корисне оновлення для проєкту Корисна карта. Тепер кожен користувач сервісу зможе перевірити не тільки наявність пального для низки АЗС, але й моніторити ціни на нього.

Оновлена онлайн-карта також надає змогу користувачам залишати відгуки про актуальність інформації на карті. Коментарі допоможуть зорієнтуватися, чи є реально на заправці бензин.

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Моніторинг цін

Щоб користувачам було легше дізнаватися, скільки коштує пальне на заправках країни, команда ЛУН "Місто" обʼєднала зусилля з командою експертів по пальному Consulting Group A-95 та почала виводити на Корисну карту ціни.



Дані щодо цін оновлюються щодня, є для кожної мережі та кожної області окремо. Інформація доступна про:

А-92,

А-95,

А-95+,

ДП,

Газ.

У переліку мереж АЗС зараз:

Avantage7,

Авіас,

Укрнафта,

Chipo,

KLO,

ОKKO,

Shell,

SOCAR,

UPG,

WOG.

Моніторинг наявності

Другий новий сервіс – "Люди кажуть". Тепер у картках кожної АЗС можна лишити/подивитися відгуки користувачів щодо наявності бензину та дизеля. Щоб лишити відгук, натисніть кнопку "Напишіть чи є пальне". Щоб переглянути наявні відгуки – просто клікніть на іконку АЗС.