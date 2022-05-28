Оновлена онлайн-карта також надає змогу користувачам залишати відгуки про актуальність інформації на карті. Коментарі допоможуть зорієнтуватися, чи є реально на заправці бензин.
Не пропустіть Міжнародна Дія цифрові документи можна буде використовувати у Польщі та Молдові
Моніторинг цін
Щоб користувачам було легше дізнаватися, скільки коштує пальне на заправках країни, команда ЛУН "Місто" обʼєднала зусилля з командою експертів по пальному Consulting Group A-95 та почала виводити на Корисну карту ціни.
Дані щодо цін оновлюються щодня, є для кожної мережі та кожної області окремо. Інформація доступна про:
- А-92,
- А-95,
- А-95+,
- ДП,
- Газ.
У переліку мереж АЗС зараз:
- Avantage7,
- Авіас,
- Укрнафта,
- Chipo,
- KLO,
- ОKKO,
- Shell,
- SOCAR,
- UPG,
- WOG.
Моніторинг наявності
Другий новий сервіс – "Люди кажуть". Тепер у картках кожної АЗС можна лишити/подивитися відгуки користувачів щодо наявності бензину та дизеля. Щоб лишити відгук, натисніть кнопку "Напишіть чи є пальне". Щоб переглянути наявні відгуки – просто клікніть на іконку АЗС.