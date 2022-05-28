Оновлена онлайн-карта також надає змогу користувачам залишати відгуки про актуальність інформації на карті. Коментарі допоможуть зорієнтуватися, чи є реально на заправці бензин.

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Моніторинг цін

Щоб користувачам було легше дізнаватися, скільки коштує пальне на заправках країни, команда ЛУН "Місто" обʼєднала зусилля з командою експертів по пальному Consulting Group A-95 та почала виводити на Корисну карту ціни.

Дані щодо цін оновлюються щодня, є для кожної мережі та кожної області окремо. Інформація доступна про:

  • А-92,
  • А-95,
  • А-95+,
  • ДП,
  • Газ.

У переліку мереж АЗС зараз:

  • Avantage7,
  • Авіас,
  • Укрнафта,
  • Chipo,
  • KLO,
  • ОKKO,
  • Shell,
  • SOCAR,
  • UPG,
  • WOG.

Моніторинг наявності

Другий новий сервіс – "Люди кажуть". Тепер у картках кожної АЗС можна лишити/подивитися відгуки користувачів щодо наявності бензину та дизеля. Щоб лишити відгук, натисніть кнопку "Напишіть чи є пальне". Щоб переглянути наявні відгуки – просто клікніть на іконку АЗС.