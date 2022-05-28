Оновлена онлайн-карта також надає змогу користувачам залишати відгуки про актуальність інформації на карті. Коментарі допоможуть зорієнтуватися, чи є реально на заправці бензин.

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Моніторинг цін

Щоб користувачам було легше дізнаватися, скільки коштує пальне на заправках країни, команда ЛУН "Місто" обʼєднала зусилля з командою експертів по пальному Consulting Group A-95 та почала виводити на Корисну карту ціни.



Дані щодо цін оновлюються щодня, є для кожної мережі та кожної області окремо. Інформація доступна про:

А-92,

А-95,

А-95+,

ДП,

Газ.

У переліку мереж АЗС зараз:

Avantage7,

Авіас,

Укрнафта,

Chipo,

KLO,

ОKKO,

Shell,

SOCAR,

UPG,

WOG.

Моніторинг наявності

Другий новий сервіс – "Люди кажуть". Тепер у картках кожної АЗС можна лишити/подивитися відгуки користувачів щодо наявності бензину та дизеля. Щоб лишити відгук, натисніть кнопку "Напишіть чи є пальне". Щоб переглянути наявні відгуки – просто клікніть на іконку АЗС.

Проєкт Корисна карта ЛУН Місто запустили на початку війни, щоб допомогти українцям дізнатися, які супермаркети, аптеки, поштові відділення зараз працюють. Згодом додали на карту кафе, ресторани. Команда запустила боти для немережевих бізнесів – щоб власники невеличких кафе, зоомагазинів, СТО, салонів краси могли виводити на карту свої заклади. Потім на Корисній карті зʼявився шар Дерусифікація – він про вулиці, площі, які змінили російські назви на українські.