Халяви більше не буде: китайські смартфони суттєво подорожчають через постачальників батарей

Акумуляторний підрозділ провідного китайського виробника літію, компанії Ganfeng Lithium Co., оголосив про підвищення цін на малі АКБ, що використовуються у споживчій електроніці. Продукцією компанії користуються багато відомих виробників смартфонів, наприклад, Xiaomi та Oppo, тож ціна на смартфони цих виробників і не тільки, тепер зросте.

Китайська Xinyu Ganfeng Electronics Co. відправила повідомлення своїм клієнтам, у якому попередила про зростання відпускних цін на акумулятори у зв'язку з істотним зростанням їх собівартості. На запит журналістів китайський виробник підтвердив згадану у листі інформацію, хоча наскільки піднялися ціни, у компанії не повідомили.

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Ціна на складники акумуляторів суттєво виросла

Xinyu Ganfeng Electronics Co. випускає малі літій-полімерні акумулятори для невеликих пристроїв на кшталт смарт-годинників, Bluetooth-гарнітур, смартфонів та іншої техніки. Компанія відзначила "величезне зростання" цін на мінерали, включно з карбонатом літію, оксидом кобальту й графітом. Крім того, на ціни матеріалів для анодів вплинули обмеження, пов'язані з виробничими процесами і постачанням електрики в китайському районі Внутрішня Монголія.

Попит на метали для акумуляторів стрімко зріс після того, як їх почали активно використовувати не тільки у споживчій електроніці, а й в електротранспорті, куди їх іде набагато більше, а загальний перехід на "зелені" технології тільки прискорює цей процес. До того ж на поставки впливають пов'язані зі спалахами COVID логістичні проблеми та обмежені інвестиції в галузь у попередні роки.

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За даними Bloomberg, зростання цін "дратує" деяких виробників, оскільки підвищення собівартості негативно впливає на маржинальність товарів і ставить під загрозу постачання сировини. За даними BloombergNEF, ціни на літій нещодавно досягли точки перегину, але їхнє помісячне поступальне зростання зберігається, оскільки світові ланцюжки поставок залишаються "під тиском".