Нагадаємо, iPhone 14, iPhone 14 Pro та 14 Pro Max почали продаватись у США 16 вересня. iPhone 14 Plus очікується 7 жовтня. Що стосується України, то один з ритейлерів називає дату старту продажів 25 вересня, але лише для базової моделі. Про інші поки нічого не відомо.

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Ціна iPhone 14 в Україні

Хороших новин, на жаль, мало. Найдешевша модель – iPhone 14 з обсягом пам'яті 128 гігабайтів – обійдеться в 41 499 гривень. За найдорожчу просять 82 499 гривень.

iPhone 14:

iPhone 14 (128 гігабайтів) – 799 доларів у США та 41 499 гривень в Україні.

iPhone 14 (256 гігабайтів) – 899 доларів у США та 46 499 гривень в Україні.

iPhone 14 (512 гігабайтів) – 1099 доларів у США та 56 499 гривень в Україні.

iPhone 14 Plus:

iPhone 14 Plus (128 гігабайтів) – 899 доларів у США та 46 999 гривень в Україні.

iPhone 14 Plus (256 гігабайтів) – 999 доларів у США та 51 999 гривень в Україні.

iPhone 14 Plus (512 гігабайтів) – 1199 доларів у США та 61 999 гривень в Україні.

Читайте детальніше про обидва смартфони за посиланням. 24 канал розповів про всі нововведення.

iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro (128 гігабайтів) – 52 499 гривень.

iPhone 14 Pro (256 гігабайтів) – 57 499 гривень.

iPhone 14 Pro (512 гігабайтів) – 67 499 гривень.

iPhone 14 Pro (1 терабайт) – 77 499 гривень.

iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max (128 гігабайтів) – 57 499 гривень.

iPhone 14 Pro Max (256 гігабайтів) – 62 499 гривень.

iPhone 14 Pro Max (512 гігабайтів) – 72 499 гривень.

iPhone 14 Pro Max (1 терабайт) – 82 499 гривень.

Про всі нововведення iPhone 14 Pro та Pro Max читайте в окремому метаріалі.