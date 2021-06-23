Інфраструктура Tesla у житлових будинках

Alset EHome оголосила про підписання стратегічної угоди з Tesla на оснащення житлового кварталу в передмісті Г'юстона, штат Техас, сонячним обладнанням. У двадцяти нових будинках на одну сім'ю з'являться сонячні панелі, настінні акумулятори Powerwalls та зарядні пристрої для електромобілів.

ЦікавоІлон Маск пообіцяв обладнати суперкар Tesla Roadster "божевільним" електродвигуном

Крім цих двадцяти будинків Alset вже закінчує ще десять у тому ж районі. Також компанія планує придбати ще 70 ділянок навколо Г'юстона. Таким чином, до кінця року буде побудовано сто нових розумних будинків на сонячній енергії.

Ми розробляємо те, що неодмінно стане зразком екосистеми для приватного будинку майбутнього. Все більше людей приходить до "чистих" рішенням для своїх будинків, і ми раді максимально полегшити своїм клієнтам перехід. Це також допоможе прискорити всесвітній перехід до поновлюваних джерел енергії,

– заявив Чарлі Маккензі, директор американського відділення Alset Ehome.

Можливо, це і не найбільший контракт для енергетичного підрозділу Tesla, але він може стати першим кроком у проникненні Tesla на будівельний ринок. Якщо досвід виявиться вдалим, цей та інші забудовники звернуться до компанії Маска по нові угоди.