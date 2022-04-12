У Tesla наголошують, що для машин підвищеної прохідності можливість підрулювання задніми колесами стане необхідною. Cybertruck її також отримає і компанія показала, як це працюватиме.

До теми Ілон Маск продемонстрував оновлений електропікап Cybertruck

Вперше про здатність електричних позашляховиків підрулювати колесами задньої осі почала активно говорити корпорація General Motors, розповідаючи про можливості своїх електричних пікапів Hummer EV.

Що характерно, задні колеса цих машин здатні повертатися в обидва боки або зменшуючи радіус розвороту досить габаритної машини, або дозволяючи їй прямолінійно рухатися в діагональному напрямку. Останній режим руху в стилі "краба" буде корисним і на бездоріжжі.

Як підрулюватиме Cybertruck

Минулого літа Ілон Маск підтвердив, що довгоочікуваний електричний пікап Cybertruck підрулюватиме задньою віссю. Представники клубу власників Cybertruck, які поки не мають серійних машин, оскільки їх виробництво почнеться лише наступного року, потішили публіку новим відео, на якому прототип пікапа здійснює маневрування в цехах нового підприємства Tesla в Техасі, використовуючи підрулювання.

Варто зазначити, що кут повороту коліс не такий великий (на відео його важко помітити з першого разу), але навіть мінімальне відхилення від прямої траєкторії значно підвищує маневреність машини.

Cybertruck підрулює задніми колесами: дивіться відео