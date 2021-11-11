"Цифровий заповіт" Apple: компанія дозволить передавати свої дані у спадок – як це працює

Компанія Apple реалізувала нововведення, мета якого вирішити одну зі складних проблем, яка торкається деяких клієнтів компанії. Річ у тім, що коли користувач вмирає, немає простого способу отримати доступ до даних, що зберігаються на його пристроях та iCloud. Тепер усе зміниться.

Як працюватиме успадковування даних з iCloud

Нова програма Digital Legacy, вперше представлена на WWDC цього року, дозволяє користувачеві вибрати п'ять осіб, які отримають доступ до даних, що зберігаються в iCloud після смерті користувача. Для доступу до успадкованого iCloud, як і раніше, потрібний доказ смерті його власника та ключ доступу. Проте це набагато простіше, ніж процес, з яким спадкоємцям доводилося стикатися раніше.

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Як все працювало раніше

Для доступу до iCloud померлого родича доводилося отримувати ухвалу суду, що підтверджує право на спадщину, і навіть тоді не було гарантії, що спадкоємець отримає доступ до даних. Тепер проблему вирішено назавжди.

Після виходу публічної версії iOS 15.2 у пункті налаштувань Apple ID "Пароль та безпека" з'явиться розділ Legacy Contact, який дає змогу призначити до п'яти осіб як спадкоємців даних з iCloud.

Ці люди після смерті користувача отримають ключі доступу, які будуть потрібні для доступу до успадкованого облікового запису.

Функція Legacy Contact вже доступна у публічній бета-версії iOS 15.2. Вона стане доступною після випуску стабільної версії ОС. Apple поки не повідомила, яка версія macOS підтримуватиме цю функцію.