Цифровий вандалізм: російські школярі масово псують Google карти заради розваги

Черговий неприємний тренд із TikTok захопив російських школярів. Вони масово втручаються у роботу сервісу "Google карти". Виявилось, що зробити це вкрай просто.

Проблема почалась із челенджу в TikTok. Автор одного з відеороликів розповів про спосіб, яким можна втрутитись у роботу Google карт, щоб замінити назву будь-якого об'єкта.

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Що відбувається

Річ у тім, що робота сервісу побудована наступним чином:

Коли користувачі пропонують виправлення до назв, пропозиції спочатку розглядаються модераторами.

У випадку, якщо однакові правки надсилає велика кількість користувачів одночасно, система налаштована приймати їх одразу, минаючи перевірку.

Таким чином, зібравши команду "однодумців", можна швидко змінити назву якого-небудь об'єкта на карті.

Саме цією особливістю скористалися юні цифрові вандали. Під найбільший удар потрапили, звісно ж, школи. Так, віднедавна почали з'являтися такі об'єкти як "Дитяча Школа Моргенштерна", "Школа 405 імені Інстасамки", "Школа леді", "Гімназія офника" та інші.



Російські школярі масово псують Google карти / Скриншот

Вірусний челендж підхопили у різних містах Росії. Зараз подібні маркери можна знайти через пошук у багатьох локаціях.

Від компанії Google реакції поки немає.