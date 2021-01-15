Поки одні чекають на вакцину проти COVID-19, інші категорично проти вакцинації. З таким підходом побороти пандемію швидко явно не вдастся. Якщо застосувати сучасні технології, які дозволять відокремити вакцинованих людей від тих, хто відмовився, це серйозно змінить суспільні відносини.

Група компаній створила коаліцію "Ініціатива з засвідчення вакцинації" (Vaccination Credential Initiative). До коаліції увійшли такі компанії, як Microsoft, Salesforce й Oracle, а також американська некомерційна клініка Mayo Clinic, повідомляє інформагентство CNBC.

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Що відомо

Учасники коаліції VCI очікують, що незабаром уряди, авіакомпанії та інші організації почнуть запитувати у людей докази зробленого щеплення. Ці дані повинні передаватися в зашифрованому вигляді в додатках Apple Wallet, Google Pay або подібних їм. І при цьому дані повинні надійно підтверджувати наявність або відсутність щеплення від COVID-19. Зараз через гаманці Apple Wallet користувачам роблять нагадування про необхідність другого щеплення від COVID-19.

За задумом VCI, система спостереження за щепленнями повинна стати глобальною базою з інтеграцією в різноманітні програмні рішення. Так, відмітка про щеплення в цифровому паспорті повинна відкривати для людини всі двері – від кафе, до концертних залів і можливості подорожувати, а відсутність — автоматично обмежуватиме певні можливості.

Сьогодні поки нелегко сказати, чи буде етично допустимо для держави вводити обмеження для людей, які відмовляються від щеплень,

– кажуть фахівці з права, яких опитало CNBC.

Водночас учені заявляють, що це буде залежати від таких факторів, як кількість вакцин, рівень вакцинації населення, а також від того, в яких саме послугах та можливостях буде відмовлено невакцинованим особам, і як ці обмеження будуть вводитися в дію.

Оскільки робота в цьому напрямку закипіла, можна припустити, що у 2021 році нас чекають цифрові паспорти про вакцинацію і соціальні наслідки їх введення.