Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров доклав чимало зусиль для того, щоб достукатися до світової IT-спільноти та донести їм наскільки важливою для України є підтримка усього світу.

Важливо Українка написала відкритого листа главам корпорацій з проханням припинити надання послуг Росії

Інтернет Starlink від Ілона Маска

Першим і одразу переможним кроком для українців стало звернення Михайла Федорова до американського мільярдера та підприємця, глави космічної компанії SpaceX – Ілона Маска. Очільник Мінцифри звернув увагу Маска на війну в Україні та російську агресію і закликав надати Україні можливість користуватися супутниковим інтернетом Starlink.

Шановний Ілон Маск! Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається колонізувати Україну! Поки ваші ракети успішну приземляються з космосу – російські ракети бомблять українські садки та лікарні! Ми потребуємо підтримки – прошу вас якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. А також звернутися до Росії – багато думаючих росіян поважають вас!

– написав Михайло Федоров.

Відомий підприємець швидко відреагував на прохання українського міністра та оголосив, що інтернет Starlink уже стане доступним в Україні, а термінали уже в дорозі.

27 лютого стало відомо, що термінали Starlink вже прибули в Україну. Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Як це допоможе Україні

Річ у тім, що термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті Землі, які взаємодіють між собою на орбіті з частотою понад 10 тисяч гігагерців. Зв'язок із наземними станціями та терміналами забезпечують через радіодіапазони із частотою 12 гігагерців.

При цьому швидкість з'єднання сягає до 1Гбіт/с і може працювати практично у будь-якій точці Землі, оскільки він був створений, аби забезпечувати інтернетом найбільш недоступні точки планети.

Палійчук зауважила, що термінали Satrlink працюють майже, як український спецзв'язок і можуть бути використані, як в цивільних, так і у військових цілях.

Створення української ІТ-Армії

Військова агресія Росії не обмежилася атаками на цивільне населення та бомбардуванням міст. Кібератаки обрушилися на сайти українських ЗМІ, сервіси та державні сайти. Стало зрозуміло, що потрібно чинити опір і завдавати удару у відповідь. Було прийнято рішення сформувати ІТ-Армію з найкращих спеціалістів у галузі і створена була за лічені години.

Долучитися запропонували:

розробникам,

кіберспеціалістам,

дизайнерам,

копірайтерам,

маркетологам,

таргетологам та іншим фахівцям.

Головними завданнями ІТ-Армії України стали протистояння ворогу у кіберпросторі та поширення достовірної інформації про війну, яку Росія розв'язала в Україні.

Від часу створення ІТ-Армії вона добилася вражаючих успіхів на кібер-фронті:

Кібервійська зламали сайт Кремля та виклали у мережу номери телефонів усіх працівників, а міністр МВС Вадим Денисенко закликав кожного українця телефонувати на номери.

Головний російський біржевий холдинг – Московська біржа – впала за 5 хвилин від початку роботи у понеділок, 28 лютого.

Практично відразу після цього війська ІТ-Армії поклали і сайт російського "Сбербанку".

Не пройшло й багато часу, як того ж дня приліг сайт ФСБ.

Разом з тим в соцмережах та на інших ресурсах почали з'являтися інформаційні повідомлення спрямовані на громадян Росії із закликами припинити війну та не відпускати своїх родичів до України.

Зверніть увагу Мінцифри нагадує основні правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що можна і не можна робити

Підтримка групи хакерів Anonymous

Від моменту атаки Росії на Україну свою підтримку українцям висловили у свій оригінальний спосіб і хакери відомої в усьому світі децентралізованої групи під назвою Anonymous.

Лише протягом 26 лютого кількість DDoS-атак на російські урядові сайти перевалила за 50 у понад 1 Терабайт. Хакерам вдалося покласти сайти: Кремля, Держдуми, "Першого каналу", "Роскосмосу" і "Російської залізниці".

Згодом вони навіть записали особисте звернення до Владіміра Путіна, де наголосили, що зовсім скоро світ та громадяни Росії дізнаються жахливу правду, яку від них приховує російський диктатор.

Наступного дня Anonymous атакували низку російських урядових сайтів серед яких і сайт Кремля. Хакери виклали у вільний доступ поштові адреси та паролі співробітників установи.

Згодом була здійснена атака на російські телеканали. На них з'явилися відео з висвітленням реальної ситуації в Україні та закликом не відправляти російських солдат в Україну.

Після цього хакери зламали низку сайтів найбільших ЗМІ Росії та розмістили на інформаційні повідомлення із різними закликами до росіян на підтримку України.

Серед іншого Anonymous повалили сайти Нацбанку та Міноборони Білорусі, а також урядовий сайт Чечні.

Гроші для ЗСУ в "Дії"

З першого ж дня збройної агресії Росії українці масово допомагали ЗСУ фінансово і Мінцифри реалізувала дуже простий спосіб "задонатити" українській армії. У додатку "Дія" з'явилася можливість перерахувати кошти на потреби ЗСУ прямо зі смартфона.

Як перерахувати гроші в кілька кліків

Потрібно натиснути Документи;

Допомогти армії.

Послуга доступна для користувачів IOS та Android. За словами Федорова, це ще один спосіб подякувати нашим захисникам і наблизити Україну до перемоги.

Лише за один день завдяки додатку "Дія" вдалося зібрати понад 30 мільйонів гривень на потреби ЗСУ

Звернення до техгігантів

У Мінцифри звернулися до YouTube, Meta, Netflix, Viber, PayPal, Spotify, AppleMusic та інших компаній через вторгнення Росії.

Зокрема Федоров звернувся до:

YouTube щодо блокування пропагандистських російських ЗМІ, які називаюсь нас "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну.

У відповідь YouTube заблокував в Україні канали пропагандистських російських ЗМІ.

У відповідь YouTube заблокував в Україні канали пропагандистських російських ЗМІ. Meta щодо блокування Facebook та Instagram.

Цукерберг також відреагував і почав маркувати в інстаграмі сторінки ЗМІ, якими керує Росія. Такі ж мітки з'явилися на сторінках ведучих російських шоу на кшталт Івана Урганта. У Facebook взагалі почали блокувати російську пропаганду і надали широкий спектр інструментів для її відслідковування.

Цукерберг також відреагував і почав маркувати в інстаграмі сторінки ЗМІ, якими керує Росія. Такі ж мітки з'явилися на сторінках ведучих російських шоу на кшталт Івана Урганта. У Facebook взагалі почали блокувати російську пропаганду і надали широкий спектр інструментів для її відслідковування. Netflix щодо блокування сервісу в Росії.

Міністр пояснив, що у такий спосіб Україна прагне не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного та думаючого населення.

Крім того, Мінцифра закликала глобальні цифрові компанії допомогти Україні. У відомстві наголосили, що спільні зусилля можуть зупинити війну проти України.

Звернення до технологічних компаній зі всього світу

Обмануті владою росіяни продовжують жити звичайним життям і не знають реальної ситуації в Україні. Обмежений доступ до Instagram, TikTok, Facebook, Tinder, Pinterest, Gmail та інших сервісів змусить людей у Росії читати достовірні ЗМІ, протестувати проти свого уряду та відстоювати свободу та правду.

Усі цивілізовані країни вже висловили своє занепокоєння та допомогли Україні протистояти російській агресії. Дії технологічних компаній можуть бути значно ефективнішими, щоб швидше зупинити війну в Україні.

Доступ до ресурсів обмежили Facebook, Twitter та PornHub. Google вимкнув в Україні можливість відслідковувати трафік на дорогах великих міст в реальному часі.

Російські сайти можуть втратити захист

Міністр цифрової трансформації України звернувся і до головного виконавчого директора СloudFlare Метью Прінса. Федоров просить відключити сайти Росії від CloudFlare та заблокувати можливість росіянам користуватися їхніми сервісами.

Я певен, що ви не тільки дослухаєтеся, а ще й зробите все можливе, щоб захистити Європу, Україну та увесь демократичний світ від цієї кривавої, авторитарної агресії,

– написав Федоров у листі.

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