Перший кейс у світі: польський застосунок mObywatel відображатиме водійське та техпаспорт з Дії

На спільному брифінгу міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з польським колегою Янушем Цешинським розповіли про черговий спільний проєкт. Відтепер країни обмінюватимуться цифровими документами у застосунках. Першим кроком стане відображення водійського посвідчення та техпаспорта українців у польському застосунку mObywatel.

Як повідомляє 24 канал, про це спільно повідомили Михайло Федоров та Януш Цешинський на брифінгу у понеділок, 22 серпня. Раніше уряд дозволив використовувати дані з Дії за кордоном та затвердив перелік країн.

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Кросдержавний шеринг документів – це не тільки наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами у державних застосунках,

– зазначили у Мінцифри.

Коли запрацює послуга

За словами Державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського, функціонал для повноцінного обміну електронними документами вже готовий. Тепер міністерства спільно працюють над запуском послуги до кінця 2022 року.

До речі, у польській Дії вже з'явився перший цифровий документ – електронне посвідчення на проживання.

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Що це дасть на практиці

Завдяки новому функціоналу завдяки співпраці двох країн, українці, які змушені були виїхати до Польщі, зможуть додати цифрове водійське посвідчення і техпаспорт з Дії у застосунок mObywatel. Тобто цифрові документи можна буде повноцінно використовувати на рівні з паперовими.