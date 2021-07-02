Google вмонтує в Android цифровий паспорт вакцинації від COVID-19
2 липня 2021 , 13:05Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
В операційній системі Android з'явиться підтримка цифрових паспортів вакцинації. Це означає, що користувачі зможуть зберігати дані про вакцинацію від COVID-19 на своєму смартфоні, отримувати до них доступ в будь-який час і надавати цю інформацію, наприклад, у вигляді QR-кодів на запит.
Як працюватимуть паспорти вакцинації від COVID-19 в Android
Для реалізації функції на рівні країни буде необхідно, щоб медичні організації або уряд використовували систему Google для публікації результатів вакцинації в цифровому вигляді. Зараз ця функція запускається в США, проте незабаром з'явиться і в низці інших країн, список яких Google поки не озвучила.
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- Пошуковий гігант пообіцяв, що не буде зберігати копій особистих даних користувачів.
- Цифрові паспорти вакцинації можуть отримати широку популярність завдяки уніфікації і тому, що їх складно підробити.
Паспорт вакцинації в Android / Фото Google
Ковід паспорти у світі та Україні
- Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили COVID-сертифікати. В Україні тим часом почали тестувати майбутні цифрові прототипи сертифікатів.
- У МОЗ зазначали: цей документ в Україні буде ідентичним до європейського.
- Важливо, що Україна і Європейський Союз уже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.
- Зараз в Україні видають лише Міжнародні сертифікати вакцинації проти коронавірусу.