Google вмонтує в Android цифровий паспорт вакцинації від COVID-19

2 липня 2021 , 13:05
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Джерело:

Bloomberg

В операційній системі Android з'явиться підтримка цифрових паспортів вакцинації. Це означає, що користувачі зможуть зберігати дані про вакцинацію від COVID-19 на своєму смартфоні, отримувати до них доступ в будь-який час і надавати цю інформацію, наприклад, у вигляді QR-кодів на запит.

Як працюватимуть паспорти вакцинації від COVID-19 в Android

Для реалізації функції на рівні країни буде необхідно, щоб медичні організації або уряд використовували систему Google для публікації результатів вакцинації в цифровому вигляді. Зараз ця функція запускається в США, проте незабаром з'явиться і в низці інших країн, список яких Google поки не озвучила.

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  • Пошуковий гігант пообіцяв, що не буде зберігати копій особистих даних користувачів.
  • Цифрові паспорти вакцинації можуть отримати широку популярність завдяки уніфікації і тому, що їх складно підробити.


Паспорт вакцинації в Android / Фото Google

З початку пандемії коронавірусу Apple та Google доклали чимало зусиль для реалізації функцій відстеження контактів за хворими COVID-19. На жаль, ці можливості не знайшли належного відгуку у урядах та у користувачів, хоча технічно є досить досконалими.

Ковід паспорти у світі та Україні

  • Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили COVID-сертифікати. В Україні тим часом почали тестувати майбутні цифрові прототипи сертифікатів.
  • У МОЗ зазначали: цей документ в Україні буде ідентичним до європейського.
  • Важливо, що Україна і Європейський Союз уже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.
  • Зараз в Україні видають лише Міжнародні сертифікати вакцинації проти коронавірусу.
Автор: Михайло Года