Як працюватимуть паспорти вакцинації від COVID-19 в Android

Для реалізації функції на рівні країни буде необхідно, щоб медичні організації або уряд використовували систему Google для публікації результатів вакцинації в цифровому вигляді. Зараз ця функція запускається в США, проте незабаром з'явиться і в низці інших країн, список яких Google поки не озвучила.

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  • Пошуковий гігант пообіцяв, що не буде зберігати копій особистих даних користувачів.
  • Цифрові паспорти вакцинації можуть отримати широку популярність завдяки уніфікації і тому, що їх складно підробити.

Паспорт вакцинації
Паспорт вакцинації в Android / Фото Google

Ковід паспорти у світі та Україні

  • Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили COVID-сертифікати. В Україні тим часом почали тестувати майбутні цифрові прототипи сертифікатів.
  • У МОЗ зазначали: цей документ в Україні буде ідентичним до європейського.
  • Важливо, що Україна і Європейський Союз уже досягли політичної згоди щодо взаємного визнання сертифікатів.
  • Зараз в Україні видають лише Міжнародні сертифікати вакцинації проти коронавірусу.