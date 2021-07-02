Як працюватимуть паспорти вакцинації від COVID-19 в Android

Для реалізації функції на рівні країни буде необхідно, щоб медичні організації або уряд використовували систему Google для публікації результатів вакцинації в цифровому вигляді. Зараз ця функція запускається в США, проте незабаром з'явиться і в низці інших країн, список яких Google поки не озвучила.

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Пошуковий гігант пообіцяв, що не буде зберігати копій особистих даних користувачів.

Цифрові паспорти вакцинації можуть отримати широку популярність завдяки уніфікації і тому, що їх складно підробити.



Паспорт вакцинації в Android / Фото Google

З початку пандемії коронавірусу Apple та Google доклали чимало зусиль для реалізації функцій відстеження контактів за хворими COVID-19. На жаль, ці можливості не знайшли належного відгуку у урядах та у користувачів, хоча технічно є досить досконалими.

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