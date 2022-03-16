Цифрові паспорти знову повернулися в Дію

Єдиний державний демографічний реєстр знову підключено до Дії. З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Підключення реєстру означає, що цифрові паспорти знову доступні в застосунку Дія.

Про відновлення роботи цифрових паспортів у застосунку Дія, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він також нагадав, що цифрові документи є повноцінними і мають таку ж юридичну силу, як і звичайні паперові примірники.

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Відтепер у застосунку Дія для українців знову стали доступні цифрові закордонний паспорт та ID-картка. Ці документи можна показувати на вимогу поліції або ж бійцям територіальної оборони на блокпостах.

Як отримати цифрові документи в Дії

Оскільки на початку війни державний демографічний реєстр було відключено від Дії з метою збереження даних українців, цифрові паспорти у дії після оновлення могли стати недоступними для деяких користувачів.

Для того, аби документи знову з'явилися у застосунку необхідно повторно верифікувати доступ до програми на смартфоні і паспорти самостійно "підтягнуться" з реєстру – все працюватиме, як і раніше.

Михайло Федоров також нагадав, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до звичайного. А зараз навіть для перетину кордону з Молдовою та Польщею можна використовувати документи у застосунку Дія.

До речі, не так давно у Дії запрацювало телебачення і навіть радіо. Це може стати у пригоді. Все працює дуже легко: переходите у розділ "Послуги" та обираєте потрібний варіант.