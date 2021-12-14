Про всі деталі оновлень ми розповідати не будемо. Натомість зосередимося на найбільш цікавих функціях систем, які стали доступні в її актуальній версії.

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Важливо! Нові версії можна завантажити за допомогою програми Оновлення програм у налаштуваннях на всіх підтримуваних пристроях.

Коротко про нові функції iOS 15.2

Одним із головних нововведень у iOS 15.2 стала функція "Звіт про конфіденційність додатків". Вона дає змогу дізнатися, як часто програми отримують доступ до конфіденційної інформації, камери та мікрофону, а також дізнатися з якими інтернет-ресурсами таємно зв'язуються програми та вебсайтів.

Іншою важливою особливістю стане функція виявлення неоригінальних запчастин в iPhone, яка буде корисна при покупці уживаних пристроїв – з нею можна буде перевірити, чи був смартфон у ремонті та чи не замінили під час ремонту оригінальні запчастини.

Свіже оновлення також включає функції безпеки для дітей. Зокрема, iOS 15.2 надає батькам можливість активувати попередження для дітей, коли вони отримують або надсилають фотографії з інтимним змістом. Ці попередження будуть містити інформацію про ресурси, які підкажуть дитині, як вчинити, якщо вона отримала неналежне фото або відео.

Також нові ОС отримали підтримку нового, доступнішого плану Apple Music, який підтримує взаємодію лише за допомогою голосового помічника Siri.

Крім того, iOS та iPadOS 15.2 пропонують користувачам підтримку функції "Цифрова спадщина", яка дозволяє передавати дані облікового запису iCloud у спадок після смерті користувача.



Обліковий запис Apple можна передати у спадок / Фото Apple

Свіже програмне забезпечення також отримало низку покращень, спрямованих на виправлення проблем, виявлених у попередніх версіях ОС, включаючи помилки при синхронізації з Microsoft Exchange.

Інші цікаві функції