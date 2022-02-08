Цифрова країна: повний перелік нових послуг у додатку "Дія"

На заході "Дія Summit" відзвітували про зміни, які запровадили у Дії протягом двох років, а також про нові послуги. Розповідаємо про нові можливості, які вже стають доступними для українців.

Як повідомляє 24 канал, Міністерство цифрової трансформації України представило низку нових послуг, які тепер доступні усім українцям у смартфоні завдяки додатку "Дія" та на однойменній платформі.

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Нові послуги у додатку "Дія"

Президент України Володимир Зеленський презентував послугу "Опитування" у додатку "Дія". Саме ця послуга покликана покласти початок електронній демократії в країні. Відтепер 14 мільйонів користувачів застосунку "Дія" зможуть впливати на рішення влади завдяки "Опитуванням".

Українці зможуть лише в кілька кліків зможуть поділитися техпаспортом до автомобіля у застосунку "Дія" з будь-якою людиною.

Це зробить вашого друга чи родича незалежним користувачем який отримає право на користування вашим авто. У такому випадку саме вони і нестимуть відповідальність за порушення ПДР.

Мабуть, найбільш довгоочікувана послуга серед українців, яким потрібно постійно стояти у чергах для того, щоб змінити місце реєстрації.

Тепер користувачам Дії достатньо просто вказати адресу, за якою він планує проживати, на порталі або в застосунку та отримати підтвердження від власника житла. Найбільш бюрократизована послуга в Україні вже стала доступною всього в кілька кліків без жодних черг, папірців та очікування паспорта з мокрою печаткою протягом декількох днів.

Ще одна з найбільш популярних довідок серед українців, яка тепер доступна онлайн. За цією довідкою щороку звертається близько одного мільйона українців, оскільки її необхідно надавати при влаштуванні на роботу або у військкоматі.

Тепер отримати цю довідку можна онлайн, без поїздок до держустанов чи використання послуг посередників.

Інші послуги та можливості

Також в додатку "Дія" та на платформі запрацювали дві нові послуги: Продовження або припинення грошової допомоги онлайн для ВПО та Автоматичний дозвіл на будівництво.

До речі, пам'ятаєте, як для того, щоб отримати "Дія Підпис" потрібно було крутити головою у різні сторони дивлячись в камеру? Відтепер усього цього не потрібно – підписати документ можна у кілька кліків у додатку "Дія" без зайвої аеробіки.

Також на заході Мінцифри оголосило про запуск спеціального податкового режиму Дія City і набір резидентів.

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D//A. CHALLENGE

Мінцифри також анонсувало спеціальну програму для розробників "Дія челендж". Її суть полягає у тому, що відтепер у Дії з'являтимуться завдання, над якими працює команда платформи і усі бажаючі зможуть приєднатися до вирішення завдань за які можна отримати гроші.