Як повідомляє 24 канал, Міністерство цифрової трансформації України представило низку нових послуг, які тепер доступні усім українцям у смартфоні завдяки додатку "Дія" та на однойменній платформі.

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Нові послуги у додатку "Дія"

Президент України Володимир Зеленський презентував послугу "Опитування" у додатку "Дія". Саме ця послуга покликана покласти початок електронній демократії в країні. Відтепер 14 мільйонів користувачів застосунку "Дія" зможуть впливати на рішення влади завдяки "Опитуванням".

Українці зможуть лише в кілька кліків зможуть поділитися техпаспортом до автомобіля у застосунку "Дія" з будь-якою людиною.

Це зробить вашого друга чи родича незалежним користувачем який отримає право на користування вашим авто. У такому випадку саме вони і нестимуть відповідальність за порушення ПДР.

Мабуть, найбільш довгоочікувана послуга серед українців, яким потрібно постійно стояти у чергах для того, щоб змінити місце реєстрації.

Тепер користувачам Дії достатньо просто вказати адресу, за якою він планує проживати, на порталі або в застосунку та отримати підтвердження від власника житла. Найбільш бюрократизована послуга в Україні вже стала доступною всього в кілька кліків без жодних черг, папірців та очікування паспорта з мокрою печаткою протягом декількох днів.

Ще одна з найбільш популярних довідок серед українців, яка тепер доступна онлайн. За цією довідкою щороку звертається близько одного мільйона українців, оскільки її необхідно надавати при влаштуванні на роботу або у військкоматі.

Тепер отримати цю довідку можна онлайн, без поїздок до держустанов чи використання послуг посередників.

Інші послуги та можливості

Також в додатку "Дія" та на платформі запрацювали дві нові послуги: Продовження або припинення грошової допомоги онлайн для ВПО та Автоматичний дозвіл на будівництво.

До речі, пам'ятаєте, як для того, щоб отримати "Дія Підпис" потрібно було крутити головою у різні сторони дивлячись в камеру? Відтепер усього цього не потрібно – підписати документ можна у кілька кліків у додатку "Дія" без зайвої аеробіки.

Також на заході Мінцифри оголосило про запуск спеціального податкового режиму Дія City і набір резидентів.

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D//A. CHALLENGE

Мінцифри також анонсувало спеціальну програму для розробників "Дія челендж". Її суть полягає у тому, що відтепер у Дії з'являтимуться завдання, над якими працює команда платформи і усі бажаючі зможуть приєднатися до вирішення завдань за які можна отримати гроші.