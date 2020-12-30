Для багатьох пандемія коронавірусу стала справжнім випробуванням, але, судячи, з усього, розробники мобільних додатків залишилися тільки в плюсі від того, що відбувається у світі. Аналітична компанія Sensor Tower підбила підсумки року, опублікувавши звіт про те, скільки грошей користувачі витратили на мобільні додатки та ігри.

За словами аналітиків Sensor Tower, 2020 рік став рекордним за кількістю грошей, витрачених на мобільні додатки та ігри. У цьому році вперше за весь час витрачена користувачами сума перевалила за 100 мільярдів доларів у листопаді – раніше, ніж будь-коли у попередні роки. Причиною називають те, що багато людей були змушені більше часу проводити вдома, тому вони приділяли більше уваги мобільним ґаджетам і витрачали гроші в додатках.

Цікаво Прототип першого годинника Apple Watch: у мережі з’явилися рідкісні фото ґаджета

Люди тратять гроші в Google Play більш охоче

У звіті мовиться, що тільки на Різдво користувачі по всьому світу витратили приблизно 407,6 мільйона доларів на покупки в App Store і Google Play – на 34% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Вказується, що витрати на мобільні покупки у святкові дні склали 4,5% від усіх витрат (близько 9 мільярдів доларів) людей в усьому світі в період з 1 по 27 грудня.

Найбільше грошей люди витратили в період Різдва на мобільні ігри – 295,6 мільйона доларів, що на 27% більше у порівнянні з 232,4 мільйонами доларів роком раніше. Другою популярною категорією виявилися різні розважальні програми, на які власники техніки Apple витратили 9,3 мільйона доларів, або 21,8% від усіх неігрових покупок.

У випадку з Google Play ця сума склала 4,3 мільйона доларів, або 18,5% від загальної виручки неігрових додатків. Найбільш прибутковою програмою стала популярна соцмережа TikTok, розробники якої на Різдво заробили 4,7 мільйона доларів.

Як завжди, користувачі "яблучних" девайсів виявилися більш марнотратні, витративши на Різдво в App Store 278,6 мільйона доларів – на 35,2% більше у порівнянні з 2019 роком. Виручка Google Play за цей період склала 129 мільйонів доларів, що у порівнянні з минулим роком на 33% більше.