Цифра дня: Xiaomi вже продала мільйон примірників Mi Band 6

Нове покоління фітнес-трекера Mi Band 6 компанія Xiaomi випустила наприкінці березня. При цьому менше ніж за місяць виробник продав мільйон пристроїв.

Про це розповів генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) на своїй сторінці у Weibo. До речі, в Україні цей девайс поки придбати неможливо – наразі доступне лише попереднє замовлення.

До теми Xiaomi Mi Band 6 вже отримав оновлення у перший день продажу

Гендиректор також прикріпив зображення, на якому вказаний обсяг продажів Xiaomi Mi Band 6. Офіційно фітнес-браслет надійшов у продаж 2 квітня, тобто трохи більше трьох тижнів тому.

Чим цікавий Mi Band 6

Однією з найбільш помітинних відмінностей від попередника став збільшений AMOLED-дисплей. Зараз його діагональ складає 1,56 дюйма. Також він отримав округлені грані та дуже тонкі рамки навколо.

Компанія впровадила підтримку відстеження рівня кисню, а також автоматичне включення відстеження тренувань.

Ціна

Вартість базової версії браслета без NFC становить приблизно 35 доларів (приблизно тисяча гривень). Версія з NFC близько 43 долара (1200 гривень).

Додамо, що усі покоління Mi Band мали дуже високий попит серед користувачів. Загалом, цей девайс вже кілька років поспіль залишається найпопулярнішим фітнес-трекером у світі.