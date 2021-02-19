Clubhouse нині, напевно, одна із найбільш обговорюваних соцмереж. Аудиторія сервісу стрімко росте у всьому світі і в Україні зокрема.

Нині у Clubhouse є вже десятки кімнат, які запускають українці, з аудиторією по 500 – 1000 людей у кожній.

До теми Що таке Clubhouse, як він працює і як туди потрапити: все про популярну соцмережу

Кількість зареєстрованих

Загальна кількість користувачів стрімко зростає. Як підрахувало ЗМІ, зростання відбувається на сотні тисяч нових користувачів щодня.

Квітень 2020 року – 1500 зареєстрованих

Травень 2020 року – 3500

Грудень 2020 року – 600 тисяч користувачів

Січень 2021 рік – 2 мільйони зареєстрованих

15 лютого 2012 рік – 6 мільйонів людей

18 лютого 2021 рік – 8 мільйонів.

Якщо конкретно по країнах, то найбільше зареєстрованих користувачів у США – майже 3 мільйони. Далі йде Японія (з показником у 4 мільйони користувачів. А на 3 сходинці – Німеччина, де 600 тисяч людей.

Близько 2 мільйонів осіб є активними користувачами, які проводять в додатку по годині щодня. Що стосується України, то в нас нарахували 100 тисяч користувачів.

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Синхронно із кількістю нових користувачів і зростає завантаження самого додатка Clubhouse. За останні 6 місяців інтерес до сервісу виріс в 99 разів, за останні 90 днів – на 3250%.