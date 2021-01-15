Кіберполіція теж вирішила підбити підсумки 2020 року. Вони підрахували, що за минулий рік отримали понад 30 тисяч звернень щодо шахрайства в інтернеті.

Найбільше скарг стосувались продажу неіснуючих товарів, телефонні шахрайства, а також різноманітні схеми фішингу. Про це розповіли у пресслужбі МВС.

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Як захиститись від шахраїв

У поліції також дали кілька порад, щоб убезпечитися від подібних видів шахрайства. На перший погляд, вони можуть видаватись банальними, але така кількість звернень показує, що українці їх і далі порушують.

Не передавайте нікому дані банківської картки, особливо CVV-код та пін-код. Працівники банку ніколи не запитують таку інформацію, тож це очевидно шахраї.

Для безпечного шопінгу в інтернеті використовуйте лише перевірені ресурси та обирайте післяплату.

Під час покупки на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте в сторонні месенджери.

Перевіряйте захист сайтів, на якому хочете виконати покупку – в назві адреси вони мають містити https:// та значок замка;

Перевіряйте назву сайту. Один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;