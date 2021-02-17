Вчені знайшли спосіб забезпечити марсіанських колоністів киснем

Експеримент німецьких вчених показав, що синьо-зелені водорості можуть виживати в умовах Червоної планети. Це дозволяє сподіватися на створення систем життєзабезпечення для людей на основі ціанобактерій.

Одна з проблем майбутньої колонізації Марса – забезпечення їжею і киснем, які повинні виробляти на місці. Для цього вчені проводять експерименти з різними видами рослин.

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Над чим експериментують вчені

Серед таких об'єктів вивчення – ціанобактерії, або синьо-зелені водорості. Це одні з найдавніших і найменш вибагливих організмів на Землі. Вони здатні до фотосинтезу з виділенням кисню. Саме такі бактерії, на думку вчених, свого часу допомогли наповнити земну атмосферу киснем.

Щоб перевірити, як поведуть себе синьо-зелені водорості в умовах Марсу, вчені змоделювали аналогічні показники в лабораторії за допомогою фотобіореактора низького тиску Atmos. Він забезпечує строго регульовані атмосферні умови: суміш газів, які спостерігаються в атмосфері Марса, і нижчий тиск – одна десята від земного – в дев'яти камерах по вирощуванню ціанобактерій. Також взяли аналог марсіанського реголіту.

Результат виявився обнадійливим: ціанобактерії, поміщені в такі умови, зберегли здатність рости у воді, що містить тільки аналог марсіанського пилу. Крім того, ці водорості можна було використовувати для живлення інших мікроорганізмів. Це дає надію, оскільки на Землі ціанобактерії не завжди сумісні з іншим життям, оскільки виділяють сильні токсини.

Дослідники підкреслюють, що їх результати не остаточні, надалі вони мають намір по-різному моделювати штучні умови Червоної планети, щоб докладніше вивчити поведінку ціанобактерій.