Антиматерію виявили експериментально близько 70 років тому. Проте відомо про неї вкрай мало. Щоб дізнатися більше, ЦЕРН запустив проєкт зі створення контейнерів для накопичення та транспортування антиматерії.

Перевезти антиматерію для вивчення в інше місце для вивчення так просто не можна. Вона не повинна контактувати зі звичайною речовиною, інакше відбудеться анігіляція (взаємне знищення) з виділенням колосальних обсягів енергії і гамма-випромінювання.

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Що вигадали вчені

Для накопичення і транспортування на інші наукові об'єкти для вивчення, зокрема, в комплекс ISOLDE в ЦЕРНі, запустили розробку двох експериментальних установок: BASE-STEP і PUMA. Одна з установок буде вловлювати і вивільняти, а інша – накопичувати антиматерію. Габарити майбутньої накопичувальної системи повинні дозволити транспортувати антиречовину на невеликій вантажівці.



Перевезення здійснюватимуться на невеликі відстані в межах комплексу ЦЕРН / Фото NewAtlas

Установка BASE-STEP – це так звана пастка Пеннінга з однорідним статичним магнітним полем і просторово неоднорідним електричним полем. Пастка охолоджується рідким гелієм і повинна бути пристосована для перевезення. Довжина установки буде досягати двох метрів, а вага — однієї тонни.



Установка BASE / Фото NewAtlas

Сховище антипротонів PUMA – це пастка всередині надпровідного магніту соленоїдного типу вагою в одну тонну, всередині якого створюється вакуум і підтримується температура до чотирьох градусів вище абсолютного нуля. Генероване магнітом поле буде утримувати антиматерію, не дозволяючи їй контактувати з речовиною протягом тривалого періоду часу.

Введення нового обладнання для транспортування і зберігання антиречовини планується у 2023 році. Перевезення проводитимуть на невеликі відстані в межах комплексу ЦЕРН. Вивчення антиматерії в лабораторних умовах допоможе зробити багато нових наукових відкриттів.