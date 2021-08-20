Окрім материкового Китаю, заборона діє і на територіях Гонконга та Тайваню. Дослідники уже попросили компанію про коментар. Apple відповіла.

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Що заборонили

8964. Це число начебто натякає на протести, що пройшли 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень. "89" – це рік. "6" – порядковий номер місяця. "4" – день.

43 відсотки усіх заборонених слів відносяться до політичної системи Китаю, Комуністичної партії, окремих чиновників, а також дисидентів.

Заборонені також згадки незалежних інформаційних агентств та загальні терміни, що стосуються релігій, демократії та прав людини.

Для материкової частини країни заборонено 1045 виразів.

У Гонконзі кількість заборонених слів – 542.

397 – на Тайвані.

Тест на цензуру, проведений Citizen Lab / Фото Citizen Lab

Для порівняння Citizen Lab вказує дані по інших країнах. Наприклад, у США, Канаді та Японії під заборону потрапили від 170 до 206 варіантів гравіювання.

Apple у даному випадку знаходиться у досить складному становищі. З одного боку на неї тисне громадськість, яка звертає увагу на найменші випадки порушення міжнародних норм в області прав людини. А з іншого стоїть один з найбільших ринків світу – жорстко контрольований і цензурований, але здатний приносити багатомільярдні прибутки. Компанії необхідно чимось жертвувати.

Коментар Apple

Керівник відділу конфіденційності Apple Джейн Хорват у своєму листі до Citizen Lab повідомила, що компанія забороняє гравіювання окремих фраз, які вважаються незаконними за місцевими правилами. Таким чином, для кожної країни питання розглядається окремо – одного глобального списку заборонених для всіх фраз не існує.

Наостанок команда Citizen Lab висловила припущення, що у даному випадку Apple не просто "забанила" окремі слова та вирази. Вона начебто сама заборонила навіть ті варіанти гравіювань, яких китайська влада не вимагала.

Схоже, що деякі фрази були скопійовані з іншого джерела, яке використовувалось для цензурування продукції однієї з китайських компаній. Мова йде про десять імен людей з прізвищем Чжан. Причина заборони на це прізвище невідома.

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