Цензура, боти та офіс в Україні: Михайло Федоров розповів про взаємодію з Meta під час війни

У новому інтерв'ю з Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації, видання "РБК-Україна" обговорило питання взаємодії з компанією Meta, зокрема блокування контенту про війну.

Компанія Meta вже неодноразово потрапляла під хвилю критики через те, що її автоматичні алгоритми або модератори-люди блокували українські облікові записи, які поширювали інформацію про війну Росії проти України. Джерело звернуло увагу на цей момент, згадавши випадки, коли публікації не несли в собі жодних закликів о насильства чи інших порушень правил сервісу, і попросило Михайла Федорова прокоментувати.

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Що про це думає Meta

Міністр розповідає, що спілкувався із керівництвом Meta щодо цього питання, просив адаптувати політику корпорації у соціальних мережах щодо України, щоби її аналітики та спеціалісти проаналізували ті види контенту та його формати, які українці зараз використовують для того, щоби доносити правду, і акаунти не блокувалися.

Я їм пояснював: якщо у нас вмирають люди, по будинках запускають ракети і ми це викладаємо, то це контент, який повинен розповсюджуватися. Тому що цей жах відбувається на наших вулицях. Чому цей контент блокується, якщо це правда?

– наводить слова Федорова видання "РБК-Україна".

"Я попросив "зелений коридор", щоби ми могли швидко звертатися щодо розблокування наших лідерів думок та акаунтів громадян, які розповідають про те, що тут відбувається. Якщо Росія розповсюджує фейки, то ми просто розповідаємо правду. Думаю, що таке рішення буде. Ми постійно 24/7 у комунікації і поступово ці питання вирішуються, блокувань та страйків стає менше і їх вдається швидко знімати", – додає він.

Разом з тим не припиняються розмови щодо відкриття офісу Meta в Україні. "Повірте, я починаю і закінчую кожну розмову з ними саме з цього питання. Впевнений, що це скоро відбудеться", – каже міністр.