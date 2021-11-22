У центрі Молочного Шляху виявили загадкову "стіну"

Центр Галактики розташований на відстані близько 26 тисяч світлових років від Сонця. Щільність речовини там набагато більша, ніж в околицях нашого світила – кількість зірок на один світловий рік там в мільйони разів більша, ніж біля нас. А ще там можна відшукати чимало екзотичних об'єктів. Тепер науковці виявили ще один.

Про центр Молочного Шляху люди переважно чують, коли мова йде про надмасивну чорну діру Стрілець А*. Завдяки цьому компактному об'єкту, масою близько 4 мільйонів мас Сонця, утворюються велетенська кількість високошвидкісних частинок, які розлітаються у космічному просторі. Науковці досліджували мапу гамма-випромінювання, коли помітили аномалію – один регіон в центрі Галактики захищений від такого випромінювання невидимим бар'єром.

Цікаве на сайті Галактика може мати ядро з темної матерії, – вчені



Галактичний центр у радіодіапазоні / Фото NASA

"Стіна" в ядрі Галактики

Досліджуючи центр Галактики, науковці виявили дві речі:

Біля самісінького центра Молочного Шляху розташований своєрідний "прискорювач частинок", який розганяє їх до швидкостей, близьких до швидкості світла. Це призводить до утворення інтенсивного гамма-випромінювання. Ймовірно, що саме чорна діра Стрілець А* є цим прискорювачем. Скраю центра Галактики є невідомий бар'єр чи "стіна", яка гамма-промені не пропускає.

Бар'єр був виявлений, коли науковці порівнювали щільність галактичних космічних променів. Тоді вони помітили, що в ядрі Галактики ця щільність неймовірно мала, якщо порівнювати з околицями. А це означає, що космічне випромінювання щось зупиняє.

Поки вчені не можуть точно сказати, що викликає таку аномалію. Науковці припускають у своїй статті, що причиною утворення та існування бар'єра можуть бути велетенські газопилові хмари, які "закільцьовуються" самі на собі, що призводить до утворення потужних магнітних полів, які слугують бар'єром. Або ж це робить сонячний вітер, який відштовхує космічні промені так, як це робить Сонце.