Астрономи виявили в центрі галактики гіпершвидкісну зорю, яка обертається навколо чорної діри

Європейські астрономи відкрили нову зорю у скупченні, що оточує надмасивну чорну діру в центрі Молочного шляху. Об'єкт під каталожним номером S4716 рухається на величезній швидкості та екстремально близько до неї, роблячи повний оборот лише за чотири роки.

Відомо, що у центрі нашої галактики розташована надмасивна чорна діра під назвою Sgr A* (Стрілець А із зірочкою). Вона приблизно в чотири мільйони разів важча за Сонце, оточена меншими дірами, хмарами газу та зірками, що обертаються навколо неї. Як бачите, центр нашої галактики доволі активне місце.

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У скупченні Sgr A* відкрито десятки зірок, найдослідженіша з яких – S2, досить яскрава і розташована особливо вдало для спостережень. Однак вона ускладнює спостереження деяких сусідніх зірок, дозволяючи помітити їх лише в ті короткі моменти, поки сама S2 проходить у відносному віддаленні від чорної діри.

Нова незвична зоря

Цим скористалися Флоріан Пейсскер та його колеги з Кельнського університету. Працюючи в Обсерваторії Кека та ESO, вони розрізнили нову зірку S4716, орбіта якої проходить ближче до надмасивної чорної дірки, ніж у всіх інших у скупченні. Рухаючись по ній, S4716 то віддаляється від діри на відстань до 702 астрономічних одиниць (середня величина дистанції від Землі до Сонця), то наближається до неї на відстань до 98 астрономічних одиниць — лише вдесятеро далі, ніж від Сонця до Сатурна.



Sgr A* (хрестик), світло-зелена траєкторія S4716 / Фото Peissker et al

Повний оберт по цій сильно витягнутій орбіті займає всього чотири земні роки. S4716 розвиває величезну швидкість, до восьми тисяч кілометрів на секунду. Це можна порівняти з рекордсменом серед відомих зірок Молочного шляху — гіпершвидкісною зіркою US 708, яка набирає швидкість до 12 тисяч кілометрів на секунду. При цьому US 708 перебуває далеко на периферії галактики, а S4716 залишається на стабільній орбіті навколо її центру.

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Короткоперіодична, компактна орбіта S4716 вкрай незвичайна. Зіркам не так легко сформуватися так близько від чорної діри. S4716 мала зрушити до центру ззовні, наприклад, під впливом інших зірок та об'єктів S-скупчення, що призвело до сильного зменшення її орбіти,

– зазначають астрономи.

Сама зірка належить до спектрального класу В: це біло-блакитний карлик з масою та світністю у кілька разів більше, ніж у Сонця.