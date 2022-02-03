У травні 2021 року вчені поєднали дані з радіотелескопа MeerKAT із даними космічного рентгенівського телескопа NASA "Чандра". Тим самим астрономи створили докладну карту центру нашої галактики.

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Найбільш дивними виявилися більш-менш рівномірно розташовані на зображенні нитки – ймовірно струмені нагрітого газу довжиною до 150 світлових років у вигляді розігнаних до світлових швидкостей потоків електронів.

Астрономи зафіксували близько 1000 ниток, але пояснити їх появу і суть процесу, що відбувається – важко. Нитки зустрічаються парами і скупченнями, які часто розташовані на однаковій відстані один від одного, як "струни на арфі".



Карта центру нашої галактики / Фото NorthWestern

Вивчення загадкових "ниток"

Перші подібні утворення було виявлено на початку 80-х років минулого століття. Новий радіотелескоп відкрив цілий клондайк ниток, що дає змогу сподіватися на наближення до розуміння явища. Зараз вчені детально вивчають кожне з утворень.

Ми довгий час вивчали окремі нитки з позицій короткозорого погляду. Тепер ми, нарешті, бачимо загальну картину – панорамний вигляд, наповнений великою кількістю ниток. Вивчивши лише кілька з них, важко зробити якийсь реальний висновок про те, що вони таке і звідки взялися. Це переломний момент у поглибленні нашого розуміння цих структур,

– сказав Фархад Юсеф-Заде, провідний автор статті.

Щоб побудувати зображення з безпрецедентною чіткістю та деталізацією, астрономи провели три роки, спостерігаючи за небом та аналізуючи дані у Південноафриканській радіоастрономічній обсерваторії (SARAO).

Використовуючи 200 годин роботи на телескопі MeerKAT в SARAO, дослідники зібрали мозаїку з 20 окремих спостережень різних ділянок неба у напрямку центру галактики Молочний Шлях, розташованого за 25 000 світлових років від Землі.



Фото окремої "нитки" / Фото NASA/CXC/UMass/Q.D. Wang; Radio: NRF/SARAO/MeerKAT

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На думку дослідників, ймовірніше, що "нитки" пов'язані з минулою активністю центральної надмасивної чорної діри Молочного Шляху, а не зі спалахами наднових.

Зараз вчені визначають і каталогізують кожну "нитку". Кут, крива, магнітне поле, спектр та інтенсивність кожної нитки будуть опубліковані в одному з майбутніх досліджень. Розуміння цих властивостей дасть астрофізичній спільноті більше підказок про загадкову природу явища.