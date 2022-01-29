У Центрі інформаційної безпеки прокоментували кібератаку на Україну через судову пошту

У Центрі інформаційної безпеки 29 січня відреагували на масштабну кібератаку через судову пошту. Мовиться, що продовжуються кібератаки, які відбулись 13 – 14 січня.

Пресслужба Центру інформаційної безпеки повідомила, що від 28 січня з офіційних адрес судової влади відбувається розсилка з нібито судовими запитами. Водночас за посиланням у листі завантажується вірус.

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Проблему суттєво ускладнює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Отже, лист проходить спам-фільтр. Окрім того, у користувачів таке "послання" викликає більше довіри.

У Центрі інформаційної безпеки зауважили, що можливо скомпрометовані лише окремі адреси судів. Водночас не варто виключати: скомпрометований може бути весь поштовий сервер.

Кібератака 28 січня: головне

Вранці 28 січня українці отримали на електронні скриньки листи начебто від Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.

У листі від "суду" наголосили, що варто надати певну документацію.

Зокрема, щоб "правильно" заповнити "форму запиту", необхідно було перейти за двома посиланням.

Листи з вірусом надходили з реальних електронних скриньок, власниками яких були різні суди України.

Допис SPRAVDI:

Продовжуються массовані кібератаки, що відбулись 13 – 14 січня

Від учора з офіційних адрес судової влади відбувається розсилка з начебто судовими запитами. При цьому за посиланнями в листі завантажується шкідливе програмне забезпечення (вірус).

Проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри. Можливо скомпрометовані лише окремі адреси судів, хоча не варто виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер.