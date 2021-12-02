Якщо поглянути на найяскравішу зірку сузір'я Лева, Регул, справа від неї можна помітити (маючи гарну оптику) невелику тьмяну пляму – це карликова галактика Leo I, яка є, ймовірно, супутником нашої Галактики. Вона становить інтерес для астрономів, адже має напрочуд мало темної матерії, що вирізняє її серед інших подібних об'єктів. Виявилося, що це ще не все – у центрі Leo I виявили аномально масивну чорну діру.

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Карликова галактика Leo I / Фото Phys

Надмасивна чорна діра в центрі галактики Leo I

Leo I розташована від нас на відстані близько 820 тисяч світлових років. Видима зоряна величина об'єкта становить +11,2m, тому галактику цілком реально розгледіти у потужний любительський телескоп (хоча яскравий Регул буде заважати спостереженням).

Вивчаючи розподіл темної матерії у маленького супутника Молочного Шляху, астрономи помітили, що у центрі розташована надмасивна чорна діра, яка масою лише трішки поступається чорній дірі у центрі нашої Галактики. Науковці були дещо шоковані, адже маси Молочного Шляху та Leo I навіть порівняти тяжко, так вони відрізняються. А от маси чорних дір практично одинакові, що є прецедентом.

Відкриття, як говорять автори дослідження, може перевернути наше розуміння еволюції карликових галактик. Ба більше, це, ймовірно, допоможе нам зрозуміти, як утворюються надмасивні чорні діри у великих галактиках – коли галактика поглинає карликову галактику, то чорні діри зливаються, утворюючи нову, значно масивнішу. Тому астрономи продовжать вивчати Leo I та, ймовірно, спробують шукати інші надмасивні чорні діри в інших маленьких галактиках-супутниках.