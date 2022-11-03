Як повідомляє 24 канал, ІТ-Армія вже опублікувала 27 тисяч файлів, які вдалося отримати після зламу системи безпеки центробанку Росії. Нагадаємо, що це головний емісійний, грошово-кредитний інститут Російської Федерації.

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Деталі атаки на центральний банк Росії

У телеграм-каналі ІТ-Армії України зазначили, що завдяки департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках центробанку Росії, хакерам вдалося отримати інформацію про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах фінансової інституції. Наразі аналізом отриманих даних вже займаються фахівці ІТ-Армії.

Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля? Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тисяч файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії!

– зазначили в телеграм-каналі ІТ-Армії.

Успіхи української ІТ-Армії