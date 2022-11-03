Як повідомляє 24 канал, ІТ-Армія вже опублікувала 27 тисяч файлів, які вдалося отримати після зламу системи безпеки центробанку Росії. Нагадаємо, що це головний емісійний, грошово-кредитний інститут Російської Федерації.
Не пропустіть Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані
Деталі атаки на центральний банк Росії
У телеграм-каналі ІТ-Армії України зазначили, що завдяки департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках центробанку Росії, хакерам вдалося отримати інформацію про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що циркулюють в мережах фінансової інституції. Наразі аналізом отриманих даних вже займаються фахівці ІТ-Армії.
Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля? Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тисяч файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії!
– зазначили в телеграм-каналі ІТ-Армії.
Успіхи української ІТ-Армії
- 7 жовтня ІТ-Армія вкотре атакувала сайт ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку, яка є аналогом НАТО). Після успішного зламу, замість звичних сторінок ресурсу з'явилося привітання для Путіна на честь його останнього дня народження.
- Раніше IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії". Особисті дані учасників злили в мережу. Серед них – інформація молодих путіністів, які їздили на окуповані території, або перебувають там і зараз.
- Крім того, активісти повідомляли про спільну з хакерами Anonymous операцію, в рамках якої зламали "Яндекс. Таксі", влаштувавши масштабні затори в Москві. Хаос виник у російській столиці 1 вересня, коли десятки машин одночасно приїхали в одну й ту ж точку.
- Також серед цілей IT-Армії розповідала про успішні атаки на сайт ПВК "Вагнера".
- 26 вересня стало відомо, що за 14 днів роботи було успішно здійснено 4000 атак.