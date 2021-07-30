Це справді вражає: вченим вперше вдалося створити металеву воду
Джерело:New Atlas
Чиста вода може виконувати функцію ізолятора електрики, однак звичайна водопровідна вода є відмінним провідником електрики через вміст солей та домішок. Але зробити чисту воду металевою – з хорошою провіднітністю – вчені намагалися давно і нарешті їм це вдалося.
Команда вчених з усього світу провела експеримент у рамках якого їм вдалося виростити тонкий шар золотистої металевої води на зовнішній стороні краплини рідкого металу. Експеримент був проведений у дослідному комплексі BESSY II в Берліні (Німеччина). Ключем до успіху стало з'єднання води з лужним металом, який легко виділяє електрони із зовнішньої оболонки своїх атомів.
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Складність експерименту та створення металевої води
Проблема полягала у тому, що вода й луг погано змішуються – такий метал може зашипіти, загорітися або навіть вибухнути, якщо кинути його у воду. Тому вчені вирішили інвертувати звичайну суміш, покривши лужний метал тонким шаром води.
Процес створення металевої води
- Всередині вакуумної камери на кінчику сопла з'явилася краплина сплаву натрію-калію, який існує в рідкому вигляді при кімнатній температурі.
- Потім туди направили водяну пару, яку утворив дуже тонкий шар на краплині металу.
- Електрони й катіони перейшли від натрію-калію у стан вологи.
- Так була створена металева вода з відмінними показниками провідності електричного струму.
Краплина металевої води, створена вперше під час експерименту / Фото HZB
Вчені досліджували цю недовговічну металеву воду за допомогою оптичного рефлектометра і рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, і отримали підтвердження металевої фази.
Наше дослідження не лише демонструє, що металева вода дійсно може бути створена на Землі, а й визначає спектроскопічні властивості, пов'язані з її красивим золотим металевим глянцем,
– сказав один з дослідників, Роберт Зайдель з Університету ім. Гумбольдта в Берліні.