Ми вже писали про спрощені правила для автомобілів російського виробництва, які легалізують відсутність деяких важливих елементів безпеки. Перші автівки з'являться вже скоро і вони дійсно здатні вбивати. Що ж про це думають росіяни?

Віктор з-промовистим-прізвищем Похмєлкін – співголова партії Ліберальна Росія і голова "Руху автомобілістів Росії". В ефірі радіостанції "Говорит Москва" він різко висловився про спрощену версію Lada Granta, яка буде позбавлена цілого ряду важливих і звичних для конкурентів систем. Автомобіль збираються випустити вже наступного місяця, у червні.

Щасливої дороги: у Росії дозволили випуск автомобілів без подушок безпеки та систем ABS

Машина-вбивця

За словами Похмєлкіна, нова Lada Granta – це справжня "машина-вбивця".

Річ у тім, що вона не матиме:

ABS (антиблокувальної системи).

ESP (системи контролю стійкості автомобіля).

Блоку "ЕРА-ГЛОНАСС".

Штатної мультимедійної системи.

Але найголовніше не дорахуються подушок безпеки.

Крім того, машини отримають старе кермо від вже знятої з виробництва моделі Kalina.

Вибачте, це хіба сучасний автомобіль? Що це таке — машина без подушок безпеки? Це машина-вбивця. Я вважаю, що треба просто забороняти такі машини випускати, якщо ми вважаємося цивілізованою країною. Машини без подушок безпеки, без ABS випускати не можна. Це моя принципова думка. Тому що в таких машинах люди гинуть у шість разів частіше, ніж в забезпечених подушками безпеки. Це статистика, перевірена і доведена. І в багатьох країнах це узаконено,

– бідкається пан Похмєлкін.

За словами так званого ліберала, відсутність подушок безпеки в автомобілі – це регрес і повернення на десятиліття назад. До того ж нові Lada Granta матимуть застарілі двигуни ВАЗ-11182 зниженого екологічного класу.

, раніше у Росії прийняли закон, який легалізує відсутність у комплектації автомобілів російського виробництва систем, до яких у них немає доступу через санкції або дефіцит чипів. Опублікована урядом країни-терористки постанова дозволяє випуск нових автомобілів без систем активної безпеки ABS та подушок безпеки. Крім того, не обов'язковими стали й ESP, що дозволяють запобігти заносу за допомогою комп'ютерного управління моментами сили колеса. Екстрене оповіщення "ЕРА-ГЛОНАСС" тепер може автоматично не спрацьовувати після аварії. Також у Росії тепер діють всі екологічні стандарти — від "Євро-0" до "Євро-5". Це дозволяє випускати автомобілі з рівнем вихлопів за нормативами 1988 року.

Сподіваємось, ціна нового автомобіля Lada Granta дозволить росіянам закупити якомога більше машин-убивць.