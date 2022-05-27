Віктор з-промовистим-прізвищем Похмєлкін – співголова партії Ліберальна Росія і голова "Руху автомобілістів Росії". В ефірі радіостанції "Говорит Москва" він різко висловився про спрощену версію Lada Granta, яка буде позбавлена цілого ряду важливих і звичних для конкурентів систем. Автомобіль збираються випустити вже наступного місяця, у червні.
Щасливої дороги: у Росії дозволили випуск автомобілів без подушок безпеки та систем ABS
Машина-вбивця
За словами Похмєлкіна, нова Lada Granta – це справжня "машина-вбивця".
Річ у тім, що вона не матиме:
- ABS (антиблокувальної системи).
- ESP (системи контролю стійкості автомобіля).
- Блоку "ЕРА-ГЛОНАСС".
- Штатної мультимедійної системи.
- Але найголовніше не дорахуються подушок безпеки.
- Крім того, машини отримають старе кермо від вже знятої з виробництва моделі Kalina.
Вибачте, це хіба сучасний автомобіль? Що це таке — машина без подушок безпеки? Це машина-вбивця. Я вважаю, що треба просто забороняти такі машини випускати, якщо ми вважаємося цивілізованою країною. Машини без подушок безпеки, без ABS випускати не можна. Це моя принципова думка. Тому що в таких машинах люди гинуть у шість разів частіше, ніж в забезпечених подушками безпеки. Це статистика, перевірена і доведена. І в багатьох країнах це узаконено,
– бідкається пан Похмєлкін.
За словами так званого ліберала, відсутність подушок безпеки в автомобілі – це регрес і повернення на десятиліття назад. До того ж нові Lada Granta матимуть застарілі двигуни ВАЗ-11182 зниженого екологічного класу.
Сподіваємось, ціна нового автомобіля Lada Granta дозволить росіянам закупити якомога більше машин-убивць.