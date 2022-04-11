Це лише початок: впродовж війни хакери Anonymous опублікували в мережі листи 2 мільйонів росіян
Джерело:твітер групи Anonymous
Від перших днів вторгнення Росії в Україну хактивісти децентралізованої групи Anonymous активно допомагали українцям. Вони навіть оголосили кібервійну злочинному режиму Росії і попередили Путіна, що жодних секретів приховати не вийде.
На своїй сторінці у твітері хакери розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну їм вдалося опублікувати понад 2 мільйони електронних листів громадян країни-агресора. Вони також додали, що на цьому зупинятися не збираються.
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З моменту оголошення кібервійни злочинному режиму Кремля Anonymous опублікували понад 2 мільйони російських електронних листів через #DDoSecrets, і це лише початок. Найближчими днями команда публікує інші дані, що стосуються російських організацій. #FreeUkraine
Не так давно Anonymous злили в мережу дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні.
Слід зауважити, що хактивісти активно воюють на кіберфронті постійно атакуючи державні структури Росії та критично важливі підприємства.
Ось кілька гучних перемог Anonymous:
- хакери зламали та викрали із сайту Центробанку Росії 28 гігабайтів даних. Цінна інформація вже опублікована у мережі, а за її вивчення взялися журналісти та розслідувачі.
- також зламано бази даних Росавіації та знищено понад 65 терабайтів інформації. Внаслідок атаки відомство змушене було повернутися до паперового документообігу.
- виявлено та оприлюднено у мережі наказ Міноборони Росії про підготовку фейків щодо жорстокого поводження начебто українськими військовими з російськими полоненими.
- група зламала пропагандистське ТБ і викрали 870 гігабайтів даних.
- хакнуто сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для ЗРК.
- атаковано благодійне крило РПЦ. Хакери злили 15 гігабайтів даних.