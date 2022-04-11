На своїй сторінці у твітері хакери розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну їм вдалося опублікувати понад 2 мільйони електронних листів громадян країни-агресора. Вони також додали, що на цьому зупинятися не збираються.

Не пропустіть Хакери Anonymous показали, що отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля

З моменту оголошення кібервійни злочинному режиму Кремля Anonymous опублікували понад 2 мільйони російських електронних листів через #DDoSecrets, і це лише початок. Найближчими днями команда публікує інші дані, що стосуються російських організацій. #FreeUkraine

Не так давно Anonymous злили в мережу дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні.

Слід зауважити, що хактивісти активно воюють на кіберфронті постійно атакуючи державні структури Росії та критично важливі підприємства.

Ось кілька гучних перемог Anonymous: