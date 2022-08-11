ЗМІ повідомили про загадковий вибух у компанії Google, слідом за яким спостерігали збої в роботі

11 серпня 2022 , 22:02
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Джерело:

Futurism

Користувачі в різних частинах світу зіткнулися зі збоями в роботі сервісів Google 9 серпня. Йому передував "загадковий вибух" в одному з центрів обробки даних. Однак компанія заперечує зв'язок між цими подіями.

Інцидент назвали "електричним вибухом". Повідомляється, що він спричинив хаос в одному з центрів обробки даних у Каунсіл-Блаффс, штат Айова, серйозно поранивши трьох електриків.

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Що каже Google

  • За словами представників компанії, ці два інциденти абсолютно не пов’язані один з одним, хоч і сталися приблизно в однаковий час.
  • За даними SFGATE, випадок з електрикою стався 8 серпня о 17:32, а збої, за інформацією Bloomberg, почалися з 21:00 того ж дня, досягши піку о 21:41.
  • Останні компанія пояснює оновленням програмного забезпечення, пише The Guardian.
  • Усе, від Gmail до Google Maps, раптово припинило роботу, і користувачі, які намагалися отримати доступ до них та інших служб Google, зустрічали коди помилок.
  • Що стосується вибуху, то електрики чергували на сусідній підстанції, коли він стався. Це було явище, відоме як спалах дуги.

Спалах дуги (Flash Arc, дуговий спалах) виникає, коли струм з якоїсь причини проходить повітрям через оголений електричний провідник до землі або до іншого провідника з нижчою напругою. Спалах дуги може статися через пошкодження ізоляції, іскри, падіння інструментів або активацію ланцюга з великою силою струму. З'єднання створює надзвичайно гарячу плазму, яка завдає серйозної шкоди довкола. Такі спалахи можуть призводити навіть до повноцінних вибухів, генеруючи своєрідну шрапнель.
  • Причина ще з'ясовується, однак відомо, що всі троє працівників отримали сильні опіки.

Ми знаємо про електричний інцидент, який стався сьогодні в центрі обробки даних Google у Каунсіл-Блафс, штат Айова, у результаті чого поранено трьох людей, які зараз перебувають на лікуванні, 
— сказав SFGATE представник Google.

Інших деталей поки що немає, компанія веде розслідування. 

Автор: Олександр Гайдамашко