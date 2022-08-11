ЗМІ повідомили про загадковий вибух у компанії Google, слідом за яким спостерігали збої в роботі

Користувачі в різних частинах світу зіткнулися зі збоями в роботі сервісів Google 9 серпня. Йому передував "загадковий вибух" в одному з центрів обробки даних. Однак компанія заперечує зв'язок між цими подіями.

Інцидент назвали "електричним вибухом". Повідомляється, що він спричинив хаос в одному з центрів обробки даних у Каунсіл-Блаффс, штат Айова, серйозно поранивши трьох електриків.

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Що каже Google

За словами представників компанії, ці два інциденти абсолютно не пов’язані один з одним, хоч і сталися приблизно в однаковий час.

За даними SFGATE, випадок з електрикою стався 8 серпня о 17:32, а збої, за інформацією Bloomberg, почалися з 21:00 того ж дня, досягши піку о 21:41.

Останні компанія пояснює оновленням програмного забезпечення, пише The Guardian.

Усе, від Gmail до Google Maps, раптово припинило роботу, і користувачі, які намагалися отримати доступ до них та інших служб Google, зустрічали коди помилок.

Що стосується вибуху, то електрики чергували на сусідній підстанції, коли він стався. Це було явище, відоме як спалах дуги.

Причина ще з'ясовується, однак відомо, що всі троє працівників отримали сильні опіки.

Спалах дуги (Flash Arc, дуговий спалах) виникає, коли струм з якоїсь причини проходить повітрям через оголений електричний провідник до землі або до іншого провідника з нижчою напругою. Спалах дуги може статися через пошкодження ізоляції, іскри, падіння інструментів або активацію ланцюга з великою силою струму. З'єднання створює надзвичайно гарячу плазму, яка завдає серйозної шкоди довкола. Такі спалахи можуть призводити навіть до повноцінних вибухів, генеруючи своєрідну шрапнель.

Ми знаємо про електричний інцидент, який стався сьогодні в центрі обробки даних Google у Каунсіл-Блафс, штат Айова, у результаті чого поранено трьох людей, які зараз перебувають на лікуванні,

— сказав SFGATE представник Google.

Інших деталей поки що немає, компанія веде розслідування.