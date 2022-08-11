Інцидент назвали "електричним вибухом". Повідомляється, що він спричинив хаос в одному з центрів обробки даних у Каунсіл-Блаффс, штат Айова, серйозно поранивши трьох електриків.
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Що каже Google
- За словами представників компанії, ці два інциденти абсолютно не пов’язані один з одним, хоч і сталися приблизно в однаковий час.
- За даними SFGATE, випадок з електрикою стався 8 серпня о 17:32, а збої, за інформацією Bloomberg, почалися з 21:00 того ж дня, досягши піку о 21:41.
- Останні компанія пояснює оновленням програмного забезпечення, пише The Guardian.
- Усе, від Gmail до Google Maps, раптово припинило роботу, і користувачі, які намагалися отримати доступ до них та інших служб Google, зустрічали коди помилок.
- Що стосується вибуху, то електрики чергували на сусідній підстанції, коли він стався. Це було явище, відоме як спалах дуги.
- Причина ще з'ясовується, однак відомо, що всі троє працівників отримали сильні опіки.
Ми знаємо про електричний інцидент, який стався сьогодні в центрі обробки даних Google у Каунсіл-Блафс, штат Айова, у результаті чого поранено трьох людей, які зараз перебувають на лікуванні,
— сказав SFGATE представник Google.
Інших деталей поки що немає, компанія веде розслідування.