Тролінг удався: глава Роскосмосу відреагував на глузування американського астронавта

Американський астронавт посміявся в твітері над Дмитром Рогозіним, російським чиновником, який керує космічним агентством Росії. Той з відповіддю не забарився. Щоправда, зробив це досить дивно.

Про те, як почалася ця суперечка між Скоттом Келлі та Рогозіним, ми розповіли в одному з попередніх матеріалів. Знайти його можна за посиланням. 24 канал надалі слідкував за розвитком подій.

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Скотт Келлі не зупиняється

Ще до того як чиновник окупантів, який і сам полюбляє іронізувати на адресу інших, зреагував на жарт про McDonald's, Скотт Келлі встиг опублікувати інший твіт – також російською.

"Дімон, я думав, Росія заблокувала Твіттер. У тебе що, VPN, чи просто ти такий особливий?"

Реакція Рогозіна

Річ у тім, що з початком нового вторгнення на територію України, в мережу почали масово просочуватись фотографії та відеозаписи російських втрат, а також дописи з правдивою інформацією щодо війни, яка суперечить тій пропаганді, яку окупанти транслюють по своїх каналах. Тому влада заблокувала Twitter та деякі інші ресурси на всій території Росії, а тепер, можливо, готується взагалі відключитися від глобального інтернету.

Судячи з усього, твіти астронавта NASA не на жарт розлютили Рогозіна. Спочатку він опублікував відповідь:

Відвали, придурок! Загибель МКС буде на твоїй совісті, не інакше,

– написав глава Роскосмосу.

Публікація зникла дуже швидко – Рогозін самостійно видалив її. Однак, як відомо, що потрапило в інтернет, там і залишається: користувачі встигли зробити скриншоти.

"Дімон, ти чому видалив цей твіт? Не хочеш, щоб всі побачили, яка ти по суті дитина?" – запитує Келлі.

Неясно, кому належить цей скриншот, який опублікував астронавт. Ймовірно, він знайшов його в мережі, або хтось із українських користувачів передав його йому. Адже на скриншоті можна побачити український інтерфейс. А інтерфейс у самого Келлі, як пізніше стане ясно, налаштований на англійську мову.

Фінальним акордом у цій історії, принаймні, на цей момент, стало блокування. Дмитро Рогозін забанив Скотта Келлі:

"Що, Дімон, правда очі коле?" – написав американець, прикріпивши скриншот, на якому видно мову інтерфейсу його твітера.