Про те, як почалася ця суперечка між Скоттом Келлі та Рогозіним, ми розповіли в одному з попередніх матеріалів. Знайти його можна за посиланням. 24 канал надалі слідкував за розвитком подій.
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Скотт Келлі не зупиняється
Ще до того як чиновник окупантів, який і сам полюбляє іронізувати на адресу інших, зреагував на жарт про McDonald's, Скотт Келлі встиг опублікувати інший твіт – також російською.
"Дімон, я думав, Росія заблокувала Твіттер. У тебе що, VPN, чи просто ти такий особливий?"
Реакція Рогозіна
Судячи з усього, твіти астронавта NASA не на жарт розлютили Рогозіна. Спочатку він опублікував відповідь:
Відвали, придурок! Загибель МКС буде на твоїй совісті, не інакше,
– написав глава Роскосмосу.
Публікація зникла дуже швидко – Рогозін самостійно видалив її. Однак, як відомо, що потрапило в інтернет, там і залишається: користувачі встигли зробити скриншоти.
"Дімон, ти чому видалив цей твіт? Не хочеш, щоб всі побачили, яка ти по суті дитина?" – запитує Келлі.
Неясно, кому належить цей скриншот, який опублікував астронавт. Ймовірно, він знайшов його в мережі, або хтось із українських користувачів передав його йому. Адже на скриншоті можна побачити український інтерфейс. А інтерфейс у самого Келлі, як пізніше стане ясно, налаштований на англійську мову.
Фінальним акордом у цій історії, принаймні, на цей момент, стало блокування. Дмитро Рогозін забанив Скотта Келлі:
"Що, Дімон, правда очі коле?" – написав американець, прикріпивши скриншот, на якому видно мову інтерфейсу його твітера.