Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ході саміту розповів, що за два роки Україні вдалося реалізувати в "Дії" 11 документів, серед яких цифровий паспорт громадянина, який вперше у світі має повноцінну юридичну силу.

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Федоров також розповів про успішність використання цифрового документа та швидкий і безпечний шлях поділитися ним через застосунок "Дія". Згадав міністр і про цифровий підпис та сертифікат вакцинації, який в Україні швидко реалізували у цифровій формі та домовилися про його визнання у Європі.

Мета на найближче майбутнє

Михайло Федоров розповів про 4 цілі на найближче майбутнє України:

перевести 100% державних послуг в онлайн;

забезпечити 95% населення якісним доступом до фіксованого та мобільного інтернету;

навчити 6 мільйонів українців базових цифрових навичок;

і збільшити ВВП ІТ до 10%.

Цифрові успіхи на війні

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міністерство цифрової трансформації України лише посилило свою роботу та зосередилося на важливих сервісах.

Було створено сервіси, які допомагали громадянам евакуюватися з міст, де велися активні бойові дії. Також було створено сервіс для перегляду телебачення прямо у застосунку "Дія". Це зробили для того, щоб люди мали можливість переглядати телебачення у місцях де воно відсутнє через знищення телевізійних веж.

Ми й надалі працюємо над революційними цифровими трансформаціями, здійснюємо автоматизацію державних послуг і робимо їх доступними за декілька кліків,

​– наголосив Михайло Федоров.

Кейси з використанням Starlink

Понад 10000 терміналів Starlink було надано Україні і вони застосовуються максимально ефективно під час війни в Україні. Пріоритетом стало забезпечення звязком ключових об'єктів інфраструктури. Згодом термінали почали застосовувати і оператори мобільного зв'язку для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Українські інженери щодня ризикуючи життям важко працюють для того, аби відновити пошкоджений зв'язок і Starlink суттєво допомагає у цьому.

До речі, нещодавно Михайло Федоров розповів про те скільки людей щодня користуються інтернетом Starlink в Україні. Він детально пояснив, як саме використовуються термінали і як вони допомагають під час війни.

Цифрова армія України

Було створено ІТ Армію України до якої приєдналися тисячі кіберсолдат. Вона досі активно воює на цифровому фронті і в перші дні вторгнення, яке було відбувалося і в цифровому напрямку, ІТ Армія зупинила натиск та відбила його доволі швидко. Сьогодні ІТ Армія щоденно працює атакуючи важливі російські ресурси, шукаючи та ідентифікуючи окупантів застосовуючи технології штучного інтелекту.

Українська ІТ Армія активно звітує про свою діяльність. Так, нещодавно було атакувона понад 240 російських ресурсів за тиждень. Це далеко не кінець. Команда не збирається зупинятися на досягнутому й буде надалі буде боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів.

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Пошук російських військових

Федоров згадав і про те, як саме Україна шукає військових з Росії завдяки технології AI (штучний інтелект). Достатньо лише одного фото й система швидко знаходить дані про військових в інтернеті: облікові записи та сторінки у соцмережах з доступною інформацією.

Всесвітній економічний форум у Давосі цьогоріч проходить з 22 до 26 травня. Два роки поспіль через пандемію коронавірусу форум проводили онлайн. У 2022 році учасники вперше за довгий час нарешті зустрінуться наживо. На зустрічі присутні майже 2500 лідерів та експертів з усього світу.