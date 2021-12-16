Трильйон на YouTube: Google назвала відеоролики, які набрали рекордну кількість переглядів

Компанія Google, яка володіє сервісом YouTube, назвала відеоролики, що вперше за всю історію існування платформи набрали сумарно трильйон переглядів. Мова йде не про одне конкретне відео, а про ролики на одну тематику.

YouTube за час свого існування зібрав безліч відеороликів найрізноманітнішої тематики. Тут є випуски новин, огляди техніки, цікаві інтерв'ю та серйозні наукові дослідження. Однак ролики, які набрали 1 000 000 000 000 переглядів, не належать до жодної з цих категорій.

Цікаво Із турботою про довкілля: як Samsung допомагає утилізовувати старі смартфони

Трильйон переглядів

Google у своєму блозі повідомляє, що рекордсменом стали відео про гру Minecraft.

Щоб повідомити про це досягнення, компанія навіть створила спеціальний ролик: відео

Цього року Minecraft YouTube подолав майже неймовірний рубіж: відеоролики, пов'язані з грою, були переглянуті більше одного трильйона разів. Якби кожен з цих трильйонів переглядів тривав всього одну секунду, це в сумі склало б понад 30 000 років. Якби кожен перегляд був квадратним блоком в Minecraft розміром 12 дюймів, ви могли б побудувати структуру, що простяглася б від Землі до Сонця і назад – з запасом близько семи мільйонів миль. Ось наскільки великий один трильйон переглядів,

– написала Google.

Судячи з усього, в цій статистиці були враховані не тільки офіційні відео на каналі Minecraft, але і ролики інших авторів, які зняті й змонтовані в тематиці гри. Значну частину цього трильйона переглядів займає анімація Minecraft, але крім них на платформі є ще чимало інших відео про цю гру, як-от летсплеї, стріми та інше.

Найбільше, пише джерело, вражає один факт: більшість цих переглядів були набрана за останні два роки. Понад вісім років знадобилося, щоб відео Minecraft набрали до 500 мільярдів переглядів, але менше двох, щоб подвоїти цю цифру і досягти одного трильйона.