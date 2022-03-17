Трибунал чекає: в Україні запустили спеціальний сайт для збору доказів проти Росії
17 березня 2022 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:Мінцифри
З 24 лютого, коли Росія почала масове введення військ та активну війну проти України, ми зазнали непоправних людських втрат і руйнувань на мільярди доларів. За все це окупант повинен відповісти.
Новий портал призначений для збору доказів злочинів путінських військ. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
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Що відомо
- Надіслати власні докази може будь-хто.
- Надсилати закликають усі доступні матеріали, якщо ви стали свідком бойових дій ворога у вашому регіоні, насилля, диверсій тощо.
- Знайти сайт можна за цим посиланням.
- Проєкт реалізований Мінцифрою спільно з Офісом Президента України, Міністерством Юстиції, Офісом Генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.
Чим більше доказів зберемо, тим значніше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість,
– коментують творці проєкту.
В Мінцифри закликали розповідати про сайт друзям та знайомим, щоб жоден злочин Росії, вчинений проти українського народу, не був забутий.Нагадаємо, ви також можете розповісти про екологічні збитки