Новий портал призначений для збору доказів злочинів путінських військ. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Цікаво єВорог – новий Telegram-бот від Мінцифри для повідомлень про ворожі війська й техніку

Що відомо

Надіслати власні докази може будь-хто.

Надсилати закликають усі доступні матеріали, якщо ви стали свідком бойових дій ворога у вашому регіоні, насилля, диверсій тощо.

Знайти сайт можна за цим посиланням.

Проєкт реалізований Мінцифрою спільно з Офісом Президента України, Міністерством Юстиції, Офісом Генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.

Чим більше доказів зберемо, тим значніше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість,

– коментують творці проєкту.

В Мінцифри закликали розповідати про сайт друзям та знайомим, щоб жоден злочин Росії, вчинений проти українського народу, не був забутий.

Нагадаємо, ви також можете розповісти про екологічні збитки, нанесені Росією, повідомити про пересування ворожих військ, техніки або диверсантів (також доступно у вигляді окремого додатка),