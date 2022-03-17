Новий портал призначений для збору доказів злочинів путінських військ. Усі вони будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Цікаво єВорог – новий Telegram-бот від Мінцифри для повідомлень про ворожі війська й техніку
Що відомо
- Надіслати власні докази може будь-хто.
- Надсилати закликають усі доступні матеріали, якщо ви стали свідком бойових дій ворога у вашому регіоні, насилля, диверсій тощо.
- Знайти сайт можна за цим посиланням.
- Проєкт реалізований Мінцифрою спільно з Офісом Президента України, Міністерством Юстиції, Офісом Генерального прокурора, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Київською школою економіки.
Чим більше доказів зберемо, тим значніше це поглибить покарання агресора, наблизить нашу перемогу та поверне справедливість,
– коментують творці проєкту.
В Мінцифри закликали розповідати про сайт друзям та знайомим, щоб жоден злочин Росії, вчинений проти українського народу, не був забутий.