Три тонни відеокарт перевезли з Китаю до США: хто й навіщо

Через нові китайські закони з країни до США, Канади, Казахстану та Росії масово вивозять відеокарти та ASIC-системи. Повідомляється, що лише одна фірма перевезла до Сполучених штатів три тонни відеокарт.

Влада Китаю почала масштабний наступ на криптовалюти та майнерів. Це почалося ще близько місяця тому, але нещодавно ситуація погіршилася: уряд багатої гідроенергетикою китайської провінції Сичуань, разом із Гуанчжоу та провінцією Внутрішня Монголія, наказав майнерам припинити роботу, а постачальників електроенергії змусили знеструмити фірми, що займаються майнингом. Це змусило почати масове перенесення потужностей до інших країн.

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Китай і криптовалюти

Джерело на прикладі однієї з ферм розповідає як відбувається міграція майнерів.

Логістична компанія з Гуанчжоу транспортувала літаком 3000 кілограмів відеокарт і ASIC-систем з Китаю в Меріленд (США).

Вона здійснила доставку від дверей до дверей, вартість її склала трохи понад 28 000 доларів – з урахуванням митних зборів.

Як видно, такий переїзд обходиться видобувачам криптовалют не дешево, проте інших варіантів немає – інакше їх просто закриють.

Що стосується США, то Меріленд і Техас – два найбільш популярних штати для перенесення майнингових ферм з Китаю: вони малонаселені, до того ж з недорогою електроенергією.

Цікаво, що у США така практика не викликала обурення з боку громадськості. Більшість розглядає це як зміщення центру видобутку біткойнів в свою країну з-за кордону.

За даними телеканалу CNBC, 90 відсотків потужностей з видобутку біткоїнів у Китаї буде закрито. Вважається, що від 65 до 75 відсотків усього світового видобутку цієї криптовалюти припадає саме на Китай.