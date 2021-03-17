Три причини, чому користувачі iPhone переходять на Android

Попри те, що вірність власників iPhone бренду Apple у 2020 році досягла рекордного рівня – 91,9%, все ж деякі вирішують перейти на смартфони під управлінням Android. На це у них є 3 причини.

Як свідчить результати дослідження SellCell, в якому взяли участь 5000 американців, відданість користувачів бренду iPhone зросла на 1,4% більше, ніж це було у 2019 році.

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За що люблять Apple

Користувачі задоволені продукцією Apple через якість смартфонів, а також за тривалу підтримку старих моделей оновленнями iOS.

При цьому 10% опитаних заявили, що перехід на Android є занадто проблематичним, тому простіше й надалі користуватися iPhone.

Чому обирають Android

Все ж є користувачі iPhone, які вирішують перейти на смартфони під управлінням Android. І роблять це через 3 основні причини:

якісні екрани,

камери

акумулятори збільшеної місткості.

Також користувачі відзначили, що їм більше подобається різноманітність в дизайні і відкритість операційної системи Android, яку можна налаштувати під себе.

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Що стосується брендів, половина користувачів iPhone, які переходять на Android, вибирають моделі виробництва Samsung. Ще 30% віддають перевагу смартфонам Google Pixel.