Три найдорожчі космічні програми США

Сполучені Штати Америки досі залишаються лідером у космосі. Апарати NASA побували біля усіх планет Сонячної системи, досліджували астероїди, комети та карликові планети. Лише американським астронавтам вдалося дістатися поверхні Місяця. Тому не дивно, що за роки діяльності можна виділити кілька програм та місій, які були дуже дорогими.

Безперечно, найдорожчими програмами NASA були саме пілотовані. Так ставалося через розробку нових технологій, довготривалість таких програм та іноді доволі нетривіальні задачі, які потрібно було виконати. Суми, які витрачалися на програми були колосальними.

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Найдорожчі космічні програми США

​1. Space Shuttle



Старт шаттла "Колумбія" в рамках місії STS-1 / Фото NASA Flickr Johnson

Роки розробки та десятки років експлуатації, дві аварії, які забрали життя 14 людей. Програма Space Shuttle була кульмінацією пілотованої космонавтики США. Шаттли виводили супутники у космос, знімали їх з орбіти для ремонту, завдяки човникам проводили обслуговування космічного телескопа Hubble та будували Міжнародну космічну станцію.

Перший космічний запуск відбувся 12 квітня 1981 року в рамках місії STS-1. Востаннє човник полетів у космос 8 липня 2011 року.

За час експлуатації програма Space Shuttle вартувала бюджету США безпрецедентні 200 мільярдів доларів у перерахунку на 2010 рік. Поки жодна інша програма не обходилася США та NASA так дорого.

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2. Міжнародна космічна станція



Міжнародна космічна станція, сфотографована 4 жовтня 2018 року / Фото NASA Flickr Johnson

Міжнародна космічна станція – це поки єдина космічна станція, створена у тісній міжнародній кооперації. Перший модуль МКС, "Зоря", було виведено на орбіту у 1998 році.

31 жовтня 2000 року у космос стартував космічний корабель "Союз ТМ-31", який 2 листопада пристикувався до МКС разом з першим регулярним екіпажем. Саме 31 жовтня 2000 року – це останній день, коли усі представники людства одночасно перебували на Землі.

Основне фінансове навантаження взяла на саме Америка. Станом на 2015 рік на МКС США витратило близько 150 мільярдів доларів у перерахунку на курс 2010 року. Тому станом на 2021 рік приблизна сума витрат зросла до 160 мільярдів доларів. Цілком ймовірно, що МКС скоро стане найдорожчою програмою США.

Точно невідомо, скільки ще існуватиме станція. Ймовірно, що до кінця десятиліття її замінять кілька приватних американських космічних станцій. NASA та партнери переорієнтуються на нову програму – місячну космічну станцію Gateway.

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3. Програма "Аполлон"



Базз Олдрін, сфотографований Нілом Армстронгом на Місяці / Фото NASA Flickr Johnson

В рамках програми "Аполлон" людина залетіла так далеко від Землі, як тільки могла. Рекорд наразі належить астронавтам сумнозвісної місії "Аполлон-13", які віддалилися від Землі на 400 171 кілометр. В рамках програми було здійснено 11 пілотованих польотів, з них 6 польотів – з висадкою на поверхні Місяця.

На "Аполлон" працювала мало не вся Америка. Всього у роботі прямо за програмою було залучено більше півмільйона людей. До 1973 року, коли відбувся останній політ в рамках програми, було витрачено близько 110 мільярдів доларів у перерахунку на курс 2010 року.

Ще 1 мільярд доларів витратили на спільну з Радянським Союзом програму "Союз-Аполлон", яку теж можна вважати частиною програми, адже були використані космічні кораблі "Аполлон" та ракету-носій "Сатурн-1Б".

Інші космічні програми США

Окрім трьох вищеописаних програм поки жодна не дісталася відмітки вартості у 100 мільярдів доларів. Проте нова місячна програма, ймовірно, зробить це, адже на розробку космічного корабля "Оріон" та ракету-носій SLS вже потрачено понад 20 мільярдів доларів.

Також слід згадати космічну станцію "Скайлаб", яка перебувала на орбіті з 1973 по 1979 рік. На неї було витрачено близько 10 мільярдів доларів у перерахунку на курс 2010 року. Стільки ж сьогодні вартує космічний телескоп "Джеймс Вебб", який досі не запустили, але він зрівнявся у ціні з "Габблом", який перебуває на орбіті з 1990 року.