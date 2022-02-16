Колоніальні країни, наприклад, Іспанія та Британія, частенькою воювали. А ще вони використовували колонії у Південній та Північній Америках для добування цінних металів. Поєднання цих двох факторів спричинить тонни загубленого золота в морях, адже кораблі цих країн тонули під час бойових дій. Так сталося й з галеоном "Сан-Хосе", який перевозив тонни дорогоцінних металів та каміння. Сьогодні на цінності з корабля претендують три країни: Іспанія, Колумбія та Болівія.

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Вибух порохового погреба "Сан-Хосе" в баченні митця Самюеля Скотта / Фото Wikipedia

Детальніше про "Сан-Хосе"

Сучасне місто Картахена, Колумбія, у 1708 році належало Іспанії, адже це була територія її колонії. Поблизу міста був форт, де зберігалися дорогоцінності, які привезли переважно з Болівії та Перу. А ще у 1708 році вирувала Війна за іспанську спадщину (1701 – 1714 роки), до якої доєдналася навіть Велика Британія.

Того ж 1708 року "Сан-Хосе" у складі так званого "золотого флоту" забрав дорогоцінності й попрямував до Іспанії. Саме на цьому галеоні було сконцентровано більшість скарбів, добутих іспанцями в Болівії та Перу – лише золотих монет було завантажено на суму до 11 мільйонів песо (близько 200 тонн золота). Також на борту були срібні монети та коштовне каміння.

У червні 1908 року на іспанський "золотий флот" напала британська ескадра під командуванням Чарльза Вейджера, що складалася з шести військових кораблів. Іспанці мали більше кораблів, але вони не були бойовими, тому вони програли, а "Сан-Хосе" затонув через вибух порохового погреба. Сьогодні уламки галеона оцінюють на суму щонайменше 14,4 мільярда доларів.

Й у 2015 році ці уламки знайшли на дні моря. Вони покояться на глибині 600 – 1000 метрів.

Звісно, Колумбія вважає їх своїми й планує дістатися до підводного скарбу – 10 лютого 2022 року була здійснена одна зі спроб. Очікується, що підводні підводна експедиція обійдеться колумбійській владі у 70 мільйонів доларів.

Та на уламки "Сан-Хосе" претендує й Іспанія, адже галеон належав саме їй. Ці претензії країна озвучила ще в 2015 році.

До вимог доєдналася й Болівія. Хоча ця країна навіть не має виходу до моря, але більшість скарбу, що завантажили на затонулий корабель, були добуті на копальні Потосі, Болівія. Якщо бути точнішим, то на золото та срібло претендує болівійські корінні жителі Кхара-Кара, чиїх предків, за їхніми словами, змушували працювати на видобутку скарбів.

Ймовірніше за все, Колумбія не поступиться таким цінним "призом". Тому слід очікувати судових позовів щонайменше зі сторони Іспанії. Тому невідомо, чим же закінчиться історія "Сан-Хосе" та його скарбів, які понад 300 років пролежали на морському дну.